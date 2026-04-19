Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Sarmiento de Junín
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Sarmiento por el Torneo Apertura.
Este domingo, a las 20:30, las luces del Gigante de Arroyito se encienden para un choque decisivo por la fecha 15 del Apertura. Rosario Central, impulsado por su reciente hazaña en Paraguay, recibe a un Sarmiento que llega a Rosario con la obligación de dar el golpe para no despedirse del certamen.
El triunfo en Asunción ante Libertad no fue solo una victoria más; fue la ratificación del invicto y del temple del equipo de Jorge Almirón. Con un Franco Ibarra convertido en el gran mariscal del mediocampo, el conjunto auriazul ha demostrado un orden táctico envidiable, aunque todavía lidia con la falta de contundencia para liquidar sus pleitos.
Si Central suma de a tres ante su gente, llegará a los 24 puntos, una cifra que —en medio de la vigilia emocional por el regreso de Ángel Di María— le daría el acceso virtual a los playoffs de la Copa de la Liga.
Para el equipo de Facundo Sava, el margen de error se agotó. El "Verde" de Junín llega a este compromiso con una estadística que lo condena: es un león en su casa, pero un equipo frágil fuera de ella (apenas rescató 3 de 18 puntos como visitante).
A pesar de navegar en la parte baja del Grupo B, el conjunto juninense se niega a bajar los brazos. Con la potencia de Junior Marabel como principal amenaza ofensiva, Sarmiento buscará romper los pronósticos en Rosario para mantener viva la ilusión de meterse entre los ocho mejores del torneo.
Formaciones de este partido
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Manuel García, Mauricio Martínez; Jhon Rentería ó Santiago Salle, Carlos Villalba, Cristian Zabala; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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