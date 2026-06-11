Controversia antes del Mundial 2026: la FIFA obligó a Haití a modificar su camiseta

Precisamente por esa carga histórica, el diseño había sido concebido como un homenaje cultural y patriótico. Desde Saeta manifestaron públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por la FIFA, aunque dejaron en claro que respetaron el procedimiento establecido.

En un comunicado explicaron: "Trabajando en estrecha colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, nuestro objetivo fue crear una camiseta que celebrara el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano. Se desarrollaron y refinaron varios conceptos durante meses y se presentaron a través del proceso de aprobación estándar de la FIFA. El diseño final no tenía la intención de ser una declaración política, sino un tributo".

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La empresa también detalló: "La FIFA determinó que ciertos elementos visuales podían interpretarse de otra manera bajo sus regulaciones de uniformes y solicitó modificaciones. Aunque nuestra interpretación difería, Saeta respetó el proceso e implementó los cambios". De esta manera, la versión definitiva de la camiseta será completamente azul y dejará de exhibir el elemento histórico que había generado el conflicto.

Más allá de la polémica, Haití mantiene la ilusión intacta de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial. Integrará el Grupo C y comenzará su recorrido este sábado frente a Escocia. Luego deberá enfrentarse a Brasil y cerrará la fase de grupos ante Marruecos. Mientras tanto, la discusión sobre los límites entre historia, identidad nacional y mensajes políticos continúa generando debate en la previa del certamen.