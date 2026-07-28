El Mundial 2026, en números insólitos: 675 mil panchos, 5,5 millones de cervezas y una logística sin precedentes

Pero eso fue apenas una parte de una estructura gigantesca. La FIFA informó que 6.800.000 espectadores asistieron a los encuentros disputados en Canadá, Estados Unidos y México, estableciendo un nuevo récord de asistencia para una Copa del Mundo. Además, casi 300.000 personas trabajaron de manera directa en el evento. Entre ellas hubo 43.000 voluntarios, más de 73.000 integrantes de los operativos de seguridad y 2.500 empleados de la FIFA provenientes de 104 países distintos.