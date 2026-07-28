Tottenham acordó la venta de Cuti Romero: el gigante europeo que pisa fuerte

De concretarse la transferencia, el defensor de 28 años regresará a un país que conoce bien. Tras su paso por Juventus y su explosión futbolística en Atalanta, Romero volvería a la Serie A para vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del continente. Después de ser una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial 2026 y consolidarse como uno de los mejores centrales del mundo, todo indica que el próximo capítulo en la carrera de Cuti estará escrito en Milán.