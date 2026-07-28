Tottenham acordó la venta de Cuti Romero: el gigante europeo que pisa fuerte
El defensor argentino tiene todo encaminado para dejar los Spurs tras varias temporadas en Inglaterra. Solo resta resolver los detalles de su contrato personal.
Cristian Romero está cada vez más cerca de cambiar de camiseta. Luego de varias semanas de especulaciones tras el Mundial 2026, Tottenham llegó a un acuerdo para vender al defensor argentino y su futuro parece estar nuevamente en la Serie A.
Según informó el periodista italiano Gianluigi Longari, el club inglés aceptó una oferta cercana a los 40 millones de euros por parte del Inter de Milán, que ahora deberá resolver los últimos detalles contractuales con el campeón del mundo para oficializar la operación.
La salida de Romero no sorprende en Inglaterra. Si bien fue capitán de los Spurs durante la última temporada, la relación entre el futbolista y el club se había desgastado en los últimos meses. Además, Tottenham desembolsó recientemente 60 millones de euros por el neerlandés Jan Paul van Hecke, una incorporación interpretada como el reemplazo natural del cordobés.
En Inter consideran a Cuti como una pieza clave para reforzar una defensa que ya sumó a John Stones en este mercado de pases. La intención del conjunto neroazzurro es conformar una de las zagas más competitivas de Europa para afrontar la próxima edición de la Champions League. Por el momento, el único obstáculo es alcanzar un acuerdo económico con el entorno del futbolista. De existir consenso en torno al salario y la duración del vínculo, el anuncio podría producirse en los próximos días.
Barcelona, atento pero relegado en la carrera por el Cuti Romero
Aunque el nombre de Romero también apareció en la órbita de Barcelona, desde Italia aseguran que el interés del conjunto catalán nunca pasó de un seguimiento informal. El club español tiene otras prioridades en este mercado, principalmente la búsqueda de un delantero, donde Julián Álvarez continúa siendo el gran objetivo.
De concretarse la transferencia, el defensor de 28 años regresará a un país que conoce bien. Tras su paso por Juventus y su explosión futbolística en Atalanta, Romero volvería a la Serie A para vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del continente. Después de ser una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial 2026 y consolidarse como uno de los mejores centrales del mundo, todo indica que el próximo capítulo en la carrera de Cuti estará escrito en Milán.
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