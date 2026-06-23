Converso: Thomas Müller eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo y explicó el motivo

Messi y Cristiano, un debate que sigue sumando voces

Las palabras de Thomas Müller vuelven a poner en escena una discusión que atraviesa generaciones y que sigue despertando opiniones entre futbolistas, entrenadores y exfiguras de todo el mundo. En este caso, el alemán marcó una diferencia entre dos perfiles muy distintos: por un lado, el impacto de la mentalidad y la disciplina de Cristiano Ronaldo; por el otro, la capacidad de Messi para transformar cada jugada en algo imprevisible.

La declaración llega, además, en un momento en el que el rosarino sigue agrandando su leyenda en el Mundial 2026, donde ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y volvió a ser determinante para la Selección Argentina. Así, uno de los futbolistas más importantes de Alemania en los últimos años se sumó al debate y dejó una postura contundente: si bien durante mucho tiempo admiró más el costado competitivo de Cristiano, hoy elige el talento, la magia y la genialidad de Lionel Messi.