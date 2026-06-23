Converso: Thomas Müller eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo y explicó el motivo
Thomas Müller reveló que antes era “team Cristiano”, pero ahora se inclina por Lionel Messi por su magia, belleza y genialidad en el juego.
La histórica comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó una nueva voz de peso. Esta vez fue Thomas Müller, una de las grandes figuras del fútbol alemán en las últimas décadas, quien se refirió al eterno debate y sorprendió al contar que cambió su postura con el paso del tiempo.
El delantero, que compartió una era con ambos cracks y los enfrentó en múltiples ocasiones, explicó que durante los primeros años de las carreras de los dos sentía una mayor admiración por el portugués. Sin embargo, hoy su mirada es otra y se inclina claramente por el capitán de la Selección Argentina.
“En el pasado, durante los primeros diez años de la carrera de ambos, yo era team Cristiano, porque encontraba su ambición, su ética de trabajo y su obsesión por el éxito como aspectos más impresionantes”, expresó Müller al analizar la rivalidad entre los dos máximos ídolos del fútbol contemporáneo.
De todos modos, el alemán aclaró que su visión cambió con el correr de los años y hoy siente una admiración mayor por Messi, a quien destacó por lo que genera dentro del campo de juego. “Pero ahora soy team Messi… aporta más magia y belleza al juego. Combina la eficiencia con algo más, es un genio en todo el sentido de la palabra, cuando el balón está en sus pies, siempre sucede algo especial”, afirmó.
Messi y Cristiano, un debate que sigue sumando voces
Las palabras de Thomas Müller vuelven a poner en escena una discusión que atraviesa generaciones y que sigue despertando opiniones entre futbolistas, entrenadores y exfiguras de todo el mundo. En este caso, el alemán marcó una diferencia entre dos perfiles muy distintos: por un lado, el impacto de la mentalidad y la disciplina de Cristiano Ronaldo; por el otro, la capacidad de Messi para transformar cada jugada en algo imprevisible.
La declaración llega, además, en un momento en el que el rosarino sigue agrandando su leyenda en el Mundial 2026, donde ya se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y volvió a ser determinante para la Selección Argentina. Así, uno de los futbolistas más importantes de Alemania en los últimos años se sumó al debate y dejó una postura contundente: si bien durante mucho tiempo admiró más el costado competitivo de Cristiano, hoy elige el talento, la magia y la genialidad de Lionel Messi.
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