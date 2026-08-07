Defensa y Justicia vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Halcón" intentará volver al triunfo tras la caída ante Estudiantes, cuando reciba a Newell's este domingo desde las 17:45. Los detalles en la nota.
Defensa y Justicia y Newell's se enfrentan este domingo, desde las 17:45, en el estadio Norberto Tomaghello, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y Álvaro Carranza será el árbitro principal, acompañado por los asistentes José Castelli y Belén Bevilacqua. Además, José Carreras estará en el VAR.
El 'Halcón' llega al compromiso con cuatro puntos, luego de igualar ante Aldosivi, vencer a Deportivo Riestra y caer frente a Estudiantes de La Plata. Ahora, el conjunto dirigido por Julio Vaccari buscará hacerse fuerte en Florencio Varela y volver al triunfo para no perder terreno en la Zona A.
Por su parte, Newell's también suma cuatro unidades y atraviesa un inicio irregular: comenzó el torneo con una importante victoria ante Talleres, luego sufrió una derrota frente a Independiente y en su última presentación empató ante Boca.
Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para acomodarse en una zona que promete ser muy pareja. Defensa y Justicia intentará aprovechar la localía para recuperar la confianza después de la caída en La Plata, mientras que el elenco rosarino irá en busca de su primer triunfo en condición de visitante.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti o Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Horario y televisación
- Hora: 17:45.
- Estadio: Norberto Tomaghello.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
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