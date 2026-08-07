Defensa y Justicia vs. Newell's por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Newell´s viene de empatar con Boca en Rosario.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para acomodarse en una zona que promete ser muy pareja. Defensa y Justicia intentará aprovechar la localía para recuperar la confianza después de la caída en La Plata, mientras que el elenco rosarino irá en busca de su primer triunfo en condición de visitante.