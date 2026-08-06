Copa Argentina 2026: cuándo se juega Boca-Vélez y el cronograma de los octavos de final
La organización confirmó los días, horarios y sedes de la próxima instancia de la Copa Argentina. Todos los cruces quedaron definidos de cara a la pelea por el título.
La Copa Argentina 2026 ya dejó atrás los 16avos. de final y comienza a entrar en su etapa decisiva. Con los equipos clasificados definidos, la organización oficializó el cronograma de los octavos de final, estableciendo días, horarios y, en la mayoría de los casos, las sedes donde se disputarán los encuentros.
Uno de los partidos que más expectativa genera es el que protagonizarán Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El Xeneize, que viene de eliminar a Sarmiento de Junín, buscará un lugar entre los ocho mejores del certamen frente al Fortín, que accedió a esta instancia tras superar a Gimnasia y Tiro de Salta.
Cuándo juegan Boca y Vélez por la Copa Argentina 2026
El encuentro se disputará el miércoles 9 de septiembre a las 21.15, aunque la organización todavía no confirmó el estadio que albergará el compromiso.
Será uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, ya que enfrentará a dos equipos con aspiraciones de llegar hasta las últimas instancias del torneo. Además, el ganador ya sabe quién podría ser su próximo rival.
Quien avance de esa llave se medirá en cuartos de final con el vencedor del choque entre Racing y Belgrano de Córdoba, otro de los partidos destacados de la fase.
Racing y Belgrano abrirán la llave de Boca
La Academia y el Pirata jugarán el miércoles 19 de agosto desde las 19.15 en la provincia de San Luis. Racing llega luego de eliminar a Defensa y Justicia, mientras que Belgrano consiguió el pasaje tras imponerse por penales frente a Gimnasia de Jujuy. El ganador esperará por Boca o Vélez para definir un lugar en las semifinales.
Así se jugarán los otros octavos de final
La actividad comenzará el miércoles 12 de agosto, cuando Atlético Tucumán e Independiente se enfrenten desde las 19.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El Decano accedió a esta instancia luego de golear 3-0 a Talleres de Córdoba, mientras que el Rojo dejó en el camino a Unión de Santa Fe con un triunfo por 2-0.
El vencedor de ese partido jugará en cuartos de final frente al ganador del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia, programado para el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield.
La continuidad de los octavos llegará el martes 18 de agosto con dos encuentros. Desde las 19.15, Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia. El Malevo viene de eliminar por penales a San Lorenzo, mientras que el Lobo consiguió su clasificación tras golear a Acasusso.
Ese mismo día, a las 21.15, Banfield jugará frente a Midland en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El Taladro avanzó luego de superar por penales a San Martín de Tucumán, mientras que Midland se transformó en la gran sorpresa de la competencia al eliminar a Deportivo Morón y convertirse en el único representante del Ascenso que sigue en carrera.
Los últimos partidos de los octavos de final se disputarán el jueves 27 de agosto. Desde las 19, Estudiantes de La Plata enfrentará a Barracas Central en un estadio que todavía no fue confirmado por la organización. Más tarde, a las 21.15, Platense se medirá con Instituto en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell's. De esos dos encuentros saldrá el otro cruce correspondiente a los cuartos de final.
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