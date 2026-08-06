Copa Argentina 2026: cuándo se juega Boca-Vélez y el cronograma de los octavos de final

Racing y Belgrano abrirán la llave de Boca

La Academia y el Pirata jugarán el miércoles 19 de agosto desde las 19.15 en la provincia de San Luis. Racing llega luego de eliminar a Defensa y Justicia, mientras que Belgrano consiguió el pasaje tras imponerse por penales frente a Gimnasia de Jujuy. El ganador esperará por Boca o Vélez para definir un lugar en las semifinales.

Así se jugarán los otros octavos de final

La actividad comenzará el miércoles 12 de agosto, cuando Atlético Tucumán e Independiente se enfrenten desde las 19.15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El Decano accedió a esta instancia luego de golear 3-0 a Talleres de Córdoba, mientras que el Rojo dejó en el camino a Unión de Santa Fe con un triunfo por 2-0.

El vencedor de ese partido jugará en cuartos de final frente al ganador del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia, programado para el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield.

La continuidad de los octavos llegará el martes 18 de agosto con dos encuentros. Desde las 19.15, Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, de Defensa y Justicia. El Malevo viene de eliminar por penales a San Lorenzo, mientras que el Lobo consiguió su clasificación tras golear a Acasusso.

Ese mismo día, a las 21.15, Banfield jugará frente a Midland en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El Taladro avanzó luego de superar por penales a San Martín de Tucumán, mientras que Midland se transformó en la gran sorpresa de la competencia al eliminar a Deportivo Morón y convertirse en el único representante del Ascenso que sigue en carrera.

Los últimos partidos de los octavos de final se disputarán el jueves 27 de agosto. Desde las 19, Estudiantes de La Plata enfrentará a Barracas Central en un estadio que todavía no fue confirmado por la organización. Más tarde, a las 21.15, Platense se medirá con Instituto en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell's. De esos dos encuentros saldrá el otro cruce correspondiente a los cuartos de final.