"Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia", remarcaron en el comunicado, destacando además que la detenida "no tiene antecedentes penales".

Sus allegados detallaron que durante los primeros días posteriores al operativo en la estación aérea sufrieron momentos de absoluta angustia debido a la imposibilidad de comunicarse con ella. Con el correr de las jornadas lograron restablecer el contacto, momento en el que la joven les transmitió que, si bien se encuentra "asustada y abrumada", intenta mantenerse fuerte y agradecida por las muestras de apoyo.

Es argentina, trabaja como niñera y se encuentra detenida en Estados Unidos: la campaña de su familia

Hasta el momento, la iniciativa solidaria logró acumular más de 16.700 dólares, quedando cerca de la meta inicial fijada en 24.000. Los fondos recaudados serán volcados íntegramente a la contratación de letrados especializados en derecho migratorio, a la cobertura de una eventual fianza —que aún no fue establecida por los tribunales— y a los gastos operativos de comunicación y traslado vinculados al juicio.

La sorpresa del entorno y el estatus migratorio

Por su parte, la pareja de la joven argentina, Steven Melchiorre, expresó su desconcierto ante el accionar de las autoridades migratorias y aclaró que Lick contaba con trámites en curso para regularizar su permanencia en el país del norte.

"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran", declaró Melchiorre en diálogo con la cadena CBS News, evidenciando el impacto que generó la medida restrictiva en medio de su vida cotidiana en Filadelfia.