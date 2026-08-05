Es argentina, trabaja como niñera y se encuentra detenida en Estados Unidos: la campaña de su familia
Iliana Noelí Lick fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia antes de viajar a Kansas City por el Mundial. Su familia busca pagar la defensa legal.
Una ciudadana argentina de 30 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el momento exacto en que se disponía a abordar un vuelo para presenciar un partido de la Selección Argentina por el Mundial 2026.
Se trata de Iliana Noelí Lick, una niñera oriunda de Buenos Aires radicado en Filadelfia, cuyo arresto se produjo el pasado 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia cuando se preparaba para viajar rumbo a Kansas City.
Tras la aprehensión, su familia y círculo íntimo pusieron en marcha una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a afrontar los costos del proceso judicial.
De acuerdo con los datos aportados por su entorno, Lick había ingresado de manera legal a los Estados Unidos en septiembre de 2024. Desde entonces, se encontraba viviendo en Filadelfia junto a su novio y se desempeñaba laboralmente como niñera para dos familias diferentes, estando al cuidado de tres niños menores de cinco años.
La campaña solidaria y el drama en cautiverio en Estados Unidos
El pedido de colaboración publicado en la plataforma GoFundMe resalta el perfil impecable de la joven y el fuerte arraigo afectivo que logró construir en su comunidad adoptiva.
"Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia", remarcaron en el comunicado, destacando además que la detenida "no tiene antecedentes penales".
Sus allegados detallaron que durante los primeros días posteriores al operativo en la estación aérea sufrieron momentos de absoluta angustia debido a la imposibilidad de comunicarse con ella. Con el correr de las jornadas lograron restablecer el contacto, momento en el que la joven les transmitió que, si bien se encuentra "asustada y abrumada", intenta mantenerse fuerte y agradecida por las muestras de apoyo.
Hasta el momento, la iniciativa solidaria logró acumular más de 16.700 dólares, quedando cerca de la meta inicial fijada en 24.000. Los fondos recaudados serán volcados íntegramente a la contratación de letrados especializados en derecho migratorio, a la cobertura de una eventual fianza —que aún no fue establecida por los tribunales— y a los gastos operativos de comunicación y traslado vinculados al juicio.
La sorpresa del entorno y el estatus migratorio
Por su parte, la pareja de la joven argentina, Steven Melchiorre, expresó su desconcierto ante el accionar de las autoridades migratorias y aclaró que Lick contaba con trámites en curso para regularizar su permanencia en el país del norte.
"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran", declaró Melchiorre en diálogo con la cadena CBS News, evidenciando el impacto que generó la medida restrictiva en medio de su vida cotidiana en Filadelfia.
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