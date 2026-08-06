Quién era David Owori, el capitán de Selección que fue asesinado tras un robo en Uganda

Capaz de desempeñarse como lateral derecho o mediocampista, Owori se destacaba por su despliegue físico, su capacidad para recuperar la pelota y sus condiciones de liderazgo, cualidades que terminaron llevándolo a portar la cinta de capitán del club más ganador del fútbol ugandés.

El paso de David Owori por Europa y por la Selección de Uganda

Su crecimiento también le abrió las puertas del fútbol europeo. En 2021 fue transferido al Vélez CF, de España, donde permaneció durante una temporada antes de continuar su carrera en el Utsiktens BK de Suecia. Aunque su experiencia en el continente europeo fue relativamente breve, le permitió sumar rodaje internacional y enriquecer una carrera que continuó desarrollándose en constante ascenso.

En 2023 decidió regresar al SC Villa, un club donde ya era muy querido por los hinchas y donde rápidamente recuperó el protagonismo dentro del equipo. Su segunda etapa terminó siendo una de las más exitosas de la institución en los últimos años.

Owori fue uno de los líderes del plantel que conquistó el campeonato de liga de 2024, un título histórico que puso fin a una sequía de dos décadas sin consagraciones nacionales. Ese rendimiento hizo que la dirigencia renovara su contrato hasta enero de 2027, convencida de que seguiría siendo uno de los pilares deportivos del proyecto.

Además de convertirse en referente, también logró vestir la camiseta de la Selección de Uganda. Formó parte del plantel durante la campaña clasificatoria rumbo a la Copa Africana de Naciones 2021 y continuaba siendo considerado por el cuerpo técnico como una alternativa para futuras convocatorias. Su liderazgo y experiencia hacían que muchos lo señalaran como uno de los futbolistas llamados a acompañar el recambio generacional del seleccionado ugandés.

El fútbol ugandés despidió a uno de sus grandes referentes

La noticia provocó una inmediata reacción de las principales instituciones del fútbol ugandés. El SC Villa expresó su dolor a través de un comunicado en el que destacó la figura humana del futbolista: "Hemos perdido más que a un jugador: hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo".

CLUB STATEMENT



Our hearts are broken.



SC Villa mourns the tragic passing of our beloved captain, David Owori, following a brutal attack.



We have lost more than a player—we have lost a leader, brother and friend.



Our deepest prayers are with his family. Rest well, Captain. pic.twitter.com/XTy4sdBoID — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 5, 2026

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también lamentó el fallecimiento: "David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para una generación". A su vez, la selección nacional aseguró que el país perdió a un jugador que "llevaba las esperanzas" del fútbol ugandés.