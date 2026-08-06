Quién era David Owori, el capitán de Selección que fue asesinado tras un robo en Uganda
El defensor de 27 años era uno de los referentes del SC Villa, había defendido la camiseta de su país y tenía una trayectoria que incluso lo llevó a jugar en Europa.
La muerte de David Owori provocó un profundo impacto en el fútbol de Uganda y rápidamente trascendió las fronteras del continente africano. El defensor de 27 años, capitán del SC Villa y con pasado en la selección nacional, murió después de ser víctima de un violento asalto en las inmediaciones de su vivienda, un crimen que generó una enorme conmoción tanto por la forma en la que ocurrió como por la importancia que el futbolista tenía dentro del deporte de su país.
El ataque se produjo en Makindye, un suburbio de Kampala, cuando Owori regresaba a su domicilio tras finalizar su jornada. Según la reconstrucción realizada por la Policía, un grupo de delincuentes lo interceptó para robarle sus pertenencias. Al intentar resistirse, fue golpeado brutalmente y quedó gravemente herido sobre la vía pública.
Sin embargo, detrás de la tragedia había una historia construida durante años dentro del fútbol ugandés, donde David Owori se había ganado el respeto de compañeros, rivales e hinchas gracias a su liderazgo, regularidad y compromiso.
Quién era David Owori
Nacido el 23 de septiembre de 1998 en Tororo, Uganda, comenzó su formación futbolística desde muy joven. Dio sus primeros pasos en la Academia Nsambya Young Stars antes de continuar su crecimiento en Wembley Football Academy y posteriormente en Lukuli United, donde terminó de consolidarse como una de las promesas del fútbol local.
Su rendimiento llamó rápidamente la atención de clubes importantes y en 2016 dio el salto al profesionalismo con Vipers SC. Más adelante también pasó por Proline FC, aunque fue con la camiseta del SC Villa donde terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más representativos de su generación.
Capaz de desempeñarse como lateral derecho o mediocampista, Owori se destacaba por su despliegue físico, su capacidad para recuperar la pelota y sus condiciones de liderazgo, cualidades que terminaron llevándolo a portar la cinta de capitán del club más ganador del fútbol ugandés.
El paso de David Owori por Europa y por la Selección de Uganda
Su crecimiento también le abrió las puertas del fútbol europeo. En 2021 fue transferido al Vélez CF, de España, donde permaneció durante una temporada antes de continuar su carrera en el Utsiktens BK de Suecia. Aunque su experiencia en el continente europeo fue relativamente breve, le permitió sumar rodaje internacional y enriquecer una carrera que continuó desarrollándose en constante ascenso.
En 2023 decidió regresar al SC Villa, un club donde ya era muy querido por los hinchas y donde rápidamente recuperó el protagonismo dentro del equipo. Su segunda etapa terminó siendo una de las más exitosas de la institución en los últimos años.
Owori fue uno de los líderes del plantel que conquistó el campeonato de liga de 2024, un título histórico que puso fin a una sequía de dos décadas sin consagraciones nacionales. Ese rendimiento hizo que la dirigencia renovara su contrato hasta enero de 2027, convencida de que seguiría siendo uno de los pilares deportivos del proyecto.
Además de convertirse en referente, también logró vestir la camiseta de la Selección de Uganda. Formó parte del plantel durante la campaña clasificatoria rumbo a la Copa Africana de Naciones 2021 y continuaba siendo considerado por el cuerpo técnico como una alternativa para futuras convocatorias. Su liderazgo y experiencia hacían que muchos lo señalaran como uno de los futbolistas llamados a acompañar el recambio generacional del seleccionado ugandés.
El fútbol ugandés despidió a uno de sus grandes referentes
La noticia provocó una inmediata reacción de las principales instituciones del fútbol ugandés. El SC Villa expresó su dolor a través de un comunicado en el que destacó la figura humana del futbolista: "Hemos perdido más que a un jugador: hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo".
La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también lamentó el fallecimiento: "David no era solo un futbolista. Era un líder y una inspiración para una generación". A su vez, la selección nacional aseguró que el país perdió a un jugador que "llevaba las esperanzas" del fútbol ugandés.
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