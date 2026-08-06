Thiago Almada es refuerzo de River: es el pase más caro de la historia del fútbol argentino
El campeón del mundo volverá al fútbol argentino a cambio de una cifra récord y se convertirá en uno de los futbolistas más importantes del plantel de Eduardo Coudet.
River volvió a romper el mercado de pases. Después de varias semanas de negociaciones, el club de Núñez alcanzó un acuerdo total con Atlético de Madrid para incorporar a Thiago Almada, uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección de los últimos años y campeón del mundo con la Selección Argentina.
La operación marcará un antes y un después en el fútbol argentino. Su llegada representa otro golpe de autoridad en un mercado de pases en el que ya había incorporado futbolistas de primer nivel. Con esta transferencia, la inversión total del club en refuerzos asciende a unos 67 millones de dólares, sin contabilizar salarios, consolidando una de las ventanas de incorporaciones más ambiciosas de su historia.
Cuánto pagó River por Thiago Almada y cuándo llega
La negociación llegó a buen puerto luego de que ambas instituciones acordaran el traspaso por 20 millones de euros a cambio del 50% de la ficha del futbolista. Desde hace varios días el club de Núñez ya tenía el consentimiento del jugador, que priorizó regresar al fútbol argentino antes que aceptar otras propuestas.
Uno de los equipos que intentó quedarse con Almada fue Flamengo, que incluso presentó una oferta superior desde lo económico. Sin embargo, el volante ya había tomado una decisión: regresar al país para vestir la camiseta de la Banda Roja. Su elección también estuvo vinculada a la falta de propuestas europeas que realmente lo convencieran para continuar su carrera en el Viejo Continente.
Con todos los detalles contractuales resueltos, viajará a Buenos Aires entre el fin de semana y el lunes para someterse a la revisión médica y firmar su contrato. Una vez completados esos pasos, se pondrá inmediatamente a disposición de Eduardo Coudet, quien considera al ex Vélez una pieza clave para potenciar el funcionamiento ofensivo del equipo. Además, el mediocampista se convertirá en uno de los jugadores mejor remunerados del plantel profesional.
El último paso por Atlético de Madrid
El regreso al fútbol argentino se produce luego de una etapa con escaso protagonismo en Atlético de Madrid. Durante la primera mitad de 2026 disputó 40 partidos oficiales, aunque solamente fue titular en 18 oportunidades. En ese período convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias.
La pérdida de continuidad hizo que Diego Simeone dejara de considerarlo una prioridad dentro del plantel, situación que terminó facilitando su salida. Pese a ello, Lionel Scaloni mantuvo su confianza en el futbolista y lo convocó para disputar el Mundial 2026. Allí fue titular en tres encuentros con la Selección Argentina, que finalizó como subcampeona tras caer frente a España.
El reencuentro con varios campeones del mundo
La llegada a River también significará un reencuentro con varios compañeros de la Selección Argentina. El exVélez compartirá nuevamente plantel con Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, con quienes integró el grupo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.
Su historia con la Albiceleste comenzó justamente en aquella Copa del Mundo, cuando ingresó en la lista definitiva junto con Correa tras las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa. Posteriormente no fue convocado para la Copa América 2024, aunque sí integró el seleccionado Sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos de París.
Ese mismo año conquistó la Copa Libertadores con Botafogo antes de continuar su carrera en Lyon y, posteriormente, ser transferido al Atlético de Madrid.
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