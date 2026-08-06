Thiago Almada es refuerzo de River: es el pase más caro de la historia del fútbol argentino

El último paso por Atlético de Madrid

El regreso al fútbol argentino se produce luego de una etapa con escaso protagonismo en Atlético de Madrid. Durante la primera mitad de 2026 disputó 40 partidos oficiales, aunque solamente fue titular en 18 oportunidades. En ese período convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias.

La pérdida de continuidad hizo que Diego Simeone dejara de considerarlo una prioridad dentro del plantel, situación que terminó facilitando su salida. Pese a ello, Lionel Scaloni mantuvo su confianza en el futbolista y lo convocó para disputar el Mundial 2026. Allí fue titular en tres encuentros con la Selección Argentina, que finalizó como subcampeona tras caer frente a España.

El reencuentro con varios campeones del mundo

La llegada a River también significará un reencuentro con varios compañeros de la Selección Argentina. El exVélez compartirá nuevamente plantel con Ángel Correa, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, con quienes integró el grupo que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Su historia con la Albiceleste comenzó justamente en aquella Copa del Mundo, cuando ingresó en la lista definitiva junto con Correa tras las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa. Posteriormente no fue convocado para la Copa América 2024, aunque sí integró el seleccionado Sub-23 que disputó los Juegos Olímpicos de París.

Ese mismo año conquistó la Copa Libertadores con Botafogo antes de continuar su carrera en Lyon y, posteriormente, ser transferido al Atlético de Madrid.