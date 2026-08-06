Brutal golpiza a la salida de un boliche en Neuquén: policías atacaron a un joven y las cámaras registraron todo
Las imágenes muestran el momento en que los agentes agreden al chico y lo dejan tendido en la vereda. El joven presentó lesiones en la cabeza y los brazos.
Un feroz episodio de violencia policial se registró a la salida de un boliche en la localidad de Centenario. Tres agentes de la Policía del Neuquén protagonizaron una brutal golpiza contra un joven. La Fiscalía comenzó una investigación para identificar a los agentes que protagonizaron la agresión y establecer eventuales responsabilidades.
Todo sucedió el domingo en la madrugada después de que la víctima y un amigo suyo fueran expulsados de un local bailable cerca de las 5:30 por el personal de seguridad. Según la denuncia, el joven declaró haber recibido un golpe en el estómago, que lo dejó en posición fetal sobre la vereda, cubriéndose el rostro con las manos y cuando intentó identificar a quien lo había agredido, volvió a ser atacado hasta caer sobre la vereda.
Las cámaras de una gomería ubicada junto al local bailable registraron lo que ocurrió después. En el video se observa cómo uno de los policías lo agarraba al joven mientras otros dos le pegan golpes de puño en la cabeza y patadas en todo el cuerpo.
Según el relato de uno de los denunciantes, cuando logró llegar hasta donde estaba su amigo lo encontró tendido en el piso mientras tres policías continuaban golpeándolo. Aunque no alcanzó a grabar la secuencia con su celular, las cámaras de seguridad captaron toda la agresión.
Las imágenes también muestran que varios jóvenes que salían del boliche se detuvieron a mirar lo que estaba pasando. Recién entonces los policías dejaron de golpear a la víctima. El joven permaneció varios minutos sin poder reaccionar y, cuando uno de los agentes intentó ayudarlo a incorporarse, volvió a desplomarse sobre la vereda.
Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Natalio Burd, donde recibieron atención médica. Los certificados incorporados a la causa dejaron constancia de las lesiones sufridas y ambos aseguraron que están en condiciones de reconocer a algunos de los agresores.
Luego de que la Fiscalía Genérica obtuviera acceso a la filmación, se inició una investigación para identificar a los responsables y determinar posibles sanciones. Asimismo, los jóvenes agredidos aseguraron que podrían reconocer a algunos de ellos a partir de ciertas descripciones físicas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario