Brutal golpiza a la salida de un boliche en Neuquén: policías atacaron a un joven y las cámaras registraron todo

Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Natalio Burd, donde recibieron atención médica. Los certificados incorporados a la causa dejaron constancia de las lesiones sufridas y ambos aseguraron que están en condiciones de reconocer a algunos de los agresores.

Luego de que la Fiscalía Genérica obtuviera acceso a la filmación, se inició una investigación para identificar a los responsables y determinar posibles sanciones. Asimismo, los jóvenes agredidos aseguraron que podrían reconocer a algunos de ellos a partir de ciertas descripciones físicas.