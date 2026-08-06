Quiere clasificar con Chile a toda costa: Arturo Vidal defendió el Mundial de 48 selecciones

El debate que sigue abierto por la ampliación de equipos en los Mundiales

La decisión de ampliar la Copa del Mundo de 32 a 48 participantes continúa generando posiciones enfrentadas. Quienes cuestionan el formato sostienen que la mayor cantidad de equipos puede reducir el nivel competitivo de la primera fase y provocar partidos con diferencias marcadas entre las selecciones.

Del otro lado aparecen quienes consideran que el cambio representa una oportunidad histórica para países que anteriormente tenían muy pocas posibilidades de clasificarse y competir en el escenario más importante del fútbol internacional.