Quiere clasificar con Chile a toda costa: Arturo Vidal defendió el Mundial de 48 selecciones
El histórico mediocampista chileno respaldó la ampliación de la Copa del Mundo impulsada por la FIFA y aseguró que el nuevo sistema da más posibilidades a más países.
Arturo Vidal volvió a convertirse en protagonista fuera de las canchas. El experimentado volante chileno expresó públicamente su respaldo al Mundial de 48 selecciones, el nuevo formato implementado por la FIFA en la Copa del Mundo 2026, y dejó en claro que considera positiva la decisión de ampliar la cantidad de equipos participantes.
Mientras el sistema continúa generando opiniones divididas entre dirigentes, entrenadores, futbolistas e hinchas, el exjugador de la Selección de Chile se mostró completamente a favor de la modificación y explicó cuáles son los motivos por los que considera que el cambio beneficia al fútbol internacional.
Durante una entrevista, el "Rey" fue contundente al expresar su postura sobre el nuevo formato. "Prefiero el Mundial de 48 selecciones", afirmó el mediocampista, dejando en claro que considera acertada la decisión tomada por la FIFA. El chileno sostuvo que la ampliación del torneo permite que muchas más selecciones tengan la oportunidad de competir en la máxima cita del fútbol mundial, algo que, a su entender, fortalece el espíritu de la competencia.
El exvolante del seleccionado chileno aseguró que el Mundial debe ser un torneo abierto para la mayor cantidad posible de países. "Todos se merecen estar en el Mundial", expresó, remarcando que la Copa del Mundo representa mucho más que una competencia deportiva y constituye una celebración que reúne a millones de personas alrededor del planeta.
Además, destacó que disfrutó especialmente de la presencia de equipos provenientes de distintas confederaciones. "Me encantó que hubiera muchas selecciones", agregó el experimentado mediocampista, convencido de que el crecimiento del torneo favorece al desarrollo global del fútbol.
El debate que sigue abierto por la ampliación de equipos en los Mundiales
La decisión de ampliar la Copa del Mundo de 32 a 48 participantes continúa generando posiciones enfrentadas. Quienes cuestionan el formato sostienen que la mayor cantidad de equipos puede reducir el nivel competitivo de la primera fase y provocar partidos con diferencias marcadas entre las selecciones.
Del otro lado aparecen quienes consideran que el cambio representa una oportunidad histórica para países que anteriormente tenían muy pocas posibilidades de clasificarse y competir en el escenario más importante del fútbol internacional.
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