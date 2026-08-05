Candela Arizaga rompió el silencio tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores como..."

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.

Qué pasó entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Alrededor de las 5 de la mañana del martes, una joven influencer salió corriendo sin ropa de un edificio en Libertador y Virrey Loreto. Detrás de ella salió el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano, quien fue frenado por la policía en plena avenida.

Testigos registraron en video a la joven mientras caminaba desorientada por la zona, lo que motivó la intervención del SAME y un fuerte despliegue policial. Tras los hechos, el diputado Hugo Moyano (h) se presentó en la comisaría 13 para asistir a su hermano, cuya defensa quedó a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Luego, Facundo Moyano fue liberado. No obstante, el dirigente sindical sigue bajo la lupa de la Justicia.