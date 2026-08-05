Candela Arizaga rompió el silencio tras el episodio con Facundo Moyano: "Tengo errores como..."
La joven modelo de 23 años utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y le dedicó un mensaje "a quienes la bardean".
Tras el feroz escándalo que protagonizó con su novio Facundo Moyano, la modelo Candela Arizaga rompió el silencio en redes sociales, para llevar tranquilidad a sus seguidores y asegurar que se encuentra "bien", al igual que su perro, un bulldog francés negro involucrado en los videos que la captaron corriendo por la calle.
"Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le desea mucho amor", escribió la joven de 23 años.
Quién es Candela Arizaga, la joven novia de Facundo Moyano
Candela Arizaga es una modelo e influencer que cobró notoriedad pública por sus vínculos sentimentales con figuras del espectáculo, el deporte y la política. Arizaga es oriunda de Rosario y trabaja como creadora de contenido y modelo publicitaria.
En su cuenta oficial de Instagram, Candela acumula cientos de miles de seguidores, donde comparte sesiones de fotos, viajes y su fanatismo por el club Rosario Central.
Su salto a la fama ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante L-Gante. Durante esa relación, Arizaga lo acompañó a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras como Wanda Nara. A finales de ese año, Candela volvió a estar en el foco de la prensa del corazón debido a intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres.
En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.
Qué pasó entre Candela Arizaga y Facundo Moyano
Alrededor de las 5 de la mañana del martes, una joven influencer salió corriendo sin ropa de un edificio en Libertador y Virrey Loreto. Detrás de ella salió el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano, quien fue frenado por la policía en plena avenida.
Testigos registraron en video a la joven mientras caminaba desorientada por la zona, lo que motivó la intervención del SAME y un fuerte despliegue policial. Tras los hechos, el diputado Hugo Moyano (h) se presentó en la comisaría 13 para asistir a su hermano, cuya defensa quedó a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Luego, Facundo Moyano fue liberado. No obstante, el dirigente sindical sigue bajo la lupa de la Justicia.
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