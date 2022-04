Boca está a tres derrotas de quedar afuera de todo. El Xeneize se juega el semestre en cinco partidos. Barracas Central, Tigre, Always Ready, Deportivo Cali y Corinthians son los rivales. Si no gana, quedará muy comprometido y por primera vez desde 2017 no tendrá competencias internacionales en la segunda mitad del año.