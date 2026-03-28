Lionel Scaloni, autocrítico tras el duelo con Mauritania: "El equipo no estuvo bien en ningún momento"

Sin alarmas, pero con trabajo pendiente

Scaloni descartó que el rendimiento se debiera a un exceso de confianza, aunque admitió que el equipo nunca encontró su eje: “No tengo preocupación y no creo que haya sido relajación. No se jugó bien el segundo tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir. El martes seguiremos probando, es la idea de estos partidos. Mañana haremos un ensayo con la sub 20 y todo suma”.

Finalmente, el seleccionador elogió la propuesta de Mauritania, que exigió en varias ocasiones al "Dibu" Martínez: “Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorprendió lo grandote que son y lo físico”.

Embed ¡EL PRIMERO EN SER AUTOCRÍTICO! Lionel Scaloni habló sobre el rendimiento de la Selección argentina vs. Mauritania:



"NO SE JUGÓ BIEN EL SEGUNDO TIEMPO Y TAMPOCO EL PRIMERO" pic.twitter.com/vCP4rddWxw — SportsCenter (@SC_ESPN) March 28, 2026