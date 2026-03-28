Lionel Scaloni, autocrítico tras el duelo con Mauritania: "El equipo no estuvo bien en ningún momento"
En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina dio sus sensaciones sobre el rendimiento del equipo y aseguró que "hay que corregir".
Luego de la victoria por 2-1 frente a Mauritania en el amistoso disputado en cancha de Boca, Lionel Scaloni optó por la honestidad técnica en lugar del festejo. El estratega de la Albiceleste reconoció las falencias de la Selección Argentina en un duelo que resultó más complejo de lo previsto.
En este sentido, el DT no ocultó su descontento con el funcionamiento colectivo: “Tengo bastante claro que no hicimos un buen partido. Podemos jugar mucho mejor, es evidente. Lo hemos hecho”. Pese al resultado positivo, Scaloni subrayó el valor de la experiencia: “Se sacan muchísimas conclusiones del partido, rivales fáciles no hay. Todo sirve para lo que viene”.
El duro golpe por la lesión de Panichelli
Uno de los momentos más sobrios de la charla fue al referirse a Joaquín Panichelli. El delantero del Racing de Estrasburgo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, quedando fuera de la temporada y del sueño mundialista.
“Lo de ayer fue muy triste. Tendría que haber comenzado la conferencia con eso. Los compañeros vivieron eso. No sé si influye o no, solo te puedo asegurar que fue muy triste. Es lógico que no lo merecía, se estaba entrenando muy bien y contagiando a todos sus compañeros”, confesó con pesar el DT.
Además, envió un mensaje directo al atacante: “Le mando un fuerte abrazo, es un chico que se merece lo mejor. Por desgracia se va a perder el mundial o la oportunidad de pelearla”.
Sin alarmas, pero con trabajo pendiente
Scaloni descartó que el rendimiento se debiera a un exceso de confianza, aunque admitió que el equipo nunca encontró su eje: “No tengo preocupación y no creo que haya sido relajación. No se jugó bien el segundo tiempo. El equipo no estuvo en ningún momento bien, está bueno decirlo. Hay que trabajar y corregir. El martes seguiremos probando, es la idea de estos partidos. Mañana haremos un ensayo con la sub 20 y todo suma”.
Finalmente, el seleccionador elogió la propuesta de Mauritania, que exigió en varias ocasiones al "Dibu" Martínez: “Hicieron un buen partido. Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en muy buenas ligas. Cuando juntas una selección hay nivel. Me sorprendió lo grandote que son y lo físico”.
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