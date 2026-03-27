Nahuel Gallo, presente en la Bombonera junto a Chiqui Tapia para alentar a la Selección Argentina
Tras ser liberado gracias a la gestión de los dirigentes del fútbol argentino, y pese al relato del Gobierno, el gendarme se mostró junto al presidente de AFA.
Una imagen cargada de simbolismo se robó las miradas en los palcos de La Bombonera durante el encuentro de la Selección Argentina. Nahuel Gallo, el gendarme que permaneció 448 días detenido en Venezuela, fue captado por las cámaras observando el partido junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
La presencia de Gallo no es casual: su liberación fue posible tras una serie de gestiones diplomáticas y deportivas encabezadas por la propia Asociación del Fútbol Argentino. Luego de pasar más de un año privado de su libertad, el gendarme recibió la invitación personal de Tapia para disfrutar del conjunto nacional desde una ubicación privilegiada.
Según la imagen difundida por el portal Doble Amarilla, en el palco se pudo ver a un Gallo muy cerca del dirigente máximo del fútbol argentino, pese al relato del Gobierno de Javier Milei que todo el tiempo intentó relativizar la gestión de la AFA en su repatriación.
Este gesto de la dirigencia del fútbol argentino busca cerrar un capítulo doloroso para el efectivo de seguridad, reafirmando el compromiso de la institución en causas que exceden lo estrictamente deportivo.
La postal de Gallo y Tapia en la cancha de Boca Juniors se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la jornada, simbolizando el reencuentro del gendarme con su país y su pasión tras su reciente repatriación.
Los jugadores de la Selección Argentina homenajearon a Juan Foyth y Joaquín Panichelli
En un clima de profunda emoción y unidad, la Selección Argentina protagonizó un conmovedor gesto minutos antes del inicio del amistoso frente a Mauritania. El plantel que conduce Lionel Scaloni salió al campo de juego con un mensaje claro en apoyo a Joaquín Panichelli y Juan Foyth.
La "Scaloneta" no se olvida de los suyos, especialmente de aquellos que, por la crueldad de las lesiones, verán el Mundial 2026 desde afuera por duras lesiones.
Los once titulares posaron para la foto oficial con una remera blanca que llevaba una inscripción de aliento para Joaquín Panichelli. El joven delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una grave lesión en la práctica del jueves y, tras los estudios realizados, se confirmó que la gravedad del cuadro lo margina definitivamente de la cita mundialista.
Además, los jugadores sostuvieron un cartel en apoyo a Juan Foyth. El defensor del Villarreal, un histórico del ciclo y campeón del mundo en Qatar, también atraviesa un duro proceso de recuperación tras una lesión severa que, al igual que a Panichelli, le quitó la posibilidad de pelear por un lugar en la lista de 26 convocados.
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