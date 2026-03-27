Nahuel Gallo, presente en la Bombonera junto a Chiqui Tapia para alentar a la Selección Argentina

Los jugadores de la Selección Argentina homenajearon a Juan Foyth y Joaquín Panichelli

En un clima de profunda emoción y unidad, la Selección Argentina protagonizó un conmovedor gesto minutos antes del inicio del amistoso frente a Mauritania. El plantel que conduce Lionel Scaloni salió al campo de juego con un mensaje claro en apoyo a Joaquín Panichelli y Juan Foyth.

La "Scaloneta" no se olvida de los suyos, especialmente de aquellos que, por la crueldad de las lesiones, verán el Mundial 2026 desde afuera por duras lesiones.

Los once titulares posaron para la foto oficial con una remera blanca que llevaba una inscripción de aliento para Joaquín Panichelli. El joven delantero del Racing de Estrasburgo sufrió una grave lesión en la práctica del jueves y, tras los estudios realizados, se confirmó que la gravedad del cuadro lo margina definitivamente de la cita mundialista.

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Además, los jugadores sostuvieron un cartel en apoyo a Juan Foyth. El defensor del Villarreal, un histórico del ciclo y campeón del mundo en Qatar, también atraviesa un duro proceso de recuperación tras una lesión severa que, al igual que a Panichelli, le quitó la posibilidad de pelear por un lugar en la lista de 26 convocados.