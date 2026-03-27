Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo
Desde las 21:15 de este sábado, la Academia se mide con un equipo del Federal A buscando avanzar en el torneo que contempla a todos los equipos nacionales.
Este sábado, a las 21:15, el Estadio Florencio Sola será el escenario del cruce entre Racing y San Martín de Formosa por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Gustavo Costas llega con la premisa de evitar sorpresas en el inicio de un calendario asfixiante.
Tras superar un arranque de año irregular con tres caídas consecutivas, Racing enderezó el rumbo. Su reciente victoria ante Belgrano en Córdoba lo posicionó entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura. Sin embargo, Costas deberá mover piezas ante una baja sensible: la de Gabriel Rojas, quien vive un presente soñado tras su primera convocatoria a la Selección Argentina.
Este partido es el puntapié inicial de una maratón de siete compromisos en 30 días, que incluye el debut en la Copa Sudamericana y los clásicos ante Independiente y River.
Por el lado de los formoseños, el equipo de Marcelo Rubino llega con el envión de un debut victorioso en el Federal A (2-1 frente a Defensores de Puerto Vilelas). San Martín busca revancha de aquel antecedente de febrero de 2023, cuando Racing los eliminó en esta misma instancia por 3 a 1. En su tercera aparición histórica en el torneo, los del norte van tras el gran batacazo del fútbol argentino.
Probables formaciones
Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Adrián Fernández o Gastón Martirena, Matko Miljevic, Tomás Conechny; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
San Martín de Formosa: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Marcelo Rubino.
Racing vs. San Martín de Formosa: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Estadio: Florencio Sola
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