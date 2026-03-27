Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina: horario, formaciones y dónde ver en vivo

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Por el lado de los formoseños, el equipo de Marcelo Rubino llega con el envión de un debut victorioso en el Federal A (2-1 frente a Defensores de Puerto Vilelas). San Martín busca revancha de aquel antecedente de febrero de 2023, cuando Racing los eliminó en esta misma instancia por 3 a 1. En su tercera aparición histórica en el torneo, los del norte van tras el gran batacazo del fútbol argentino.