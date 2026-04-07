Copa Libertadores y Sudamericana 2026: cuánto dinero repartirán y el récord en la final

El formato del certamen establece que los ganadores de cada uno de los ocho grupos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un cruce ante los equipos que terminen terceros en sus respectivas zonas de la Copa Libertadores.

image

Regresos importantes y debutantes en la Copa Libertadores

La edición 2026 de la Copa Libertadores también estará marcada por el regreso de clubes históricos como Boca, Cruzeiro y Corinthians. El conjunto argentino, seis veces campeón, vuelve tras dos temporadas sin participación internacional, mientras que el club brasileño campeón en 1976 y 1997 retorna luego de siete años de ausencia.

En total, diez equipos que ya ganaron el torneo estarán presentes en la fase de grupos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Nacional de Uruguay, Fluminense, Boca, Cruzeiro, Peñarol, Corinthians, Palmeiras y Liga de Quito.

Entre los debutantes aparecen Mirassol y los argentinos Platense e Independiente Rivadavia. El equipo brasileño consiguió su clasificación tras finalizar cuarto en el Brasileirao 2025, mientras que Platense obtuvo el cupo luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura argentino e Independiente Rivadavia logró su lugar tras ganar la Copa Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2041350256848191914?s=20&partner=&hide_thread=false ¡De colección! Las 32 mascotas de la CONMEBOL #Libertadores, una por una.



¿Cuál te gusta más?#GloriaEterna pic.twitter.com/3FZU9CIeEV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 7, 2026

La Copa Sudamericana también contará con equipos de peso como Santos, River, Botafogo, Olimpia, Vasco da Gama, Gremio, San Lorenzo, San Pablo, Racing y Atlético Mineiro, en una edición que reunirá clubes que acumulan 20 títulos de la Copa Libertadores.