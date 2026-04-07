Copa Libertadores y Sudamericana 2026: cuánto dinero repartirán y el récord en la final
Ambas competencias preparan grandes premios para los equipos que trabajan de la mejor manera para llegar con todo: los detalles.
La fase de grupos de la 67º edición de la Copa Libertadores comenzará este martes con 32 equipos que buscarán alcanzar la final del 28 de noviembre en Montevideo, donde el campeón se llevará un premio de 25.000.000 de dólares, una cifra que posiciona al encuentro decisivo como el mejor pago del mundo a nivel de clubes.
Sumando los ingresos por victorias y clasificaciones a cada instancia, el equipo que logre el título podrá superar los 40.000.000 de dólares en recaudación total. La distribución general de premios del torneo superará los 220.000.000 y mantendrá el incentivo por mérito deportivo, con 340.000 por cada triunfo en la fase de grupos.
Además, el crecimiento económico de los torneos organizados por la CONMEBOL queda reflejado en el aumento del 439% en los premios entre 2015 y 2026. En comparación con la edición 2025, la suma total a repartir entre Libertadores y Sudamericana aumentará en USD 7.100.000.
La Copa Sudamericana también reparte millones
En paralelo, la Copa Sudamericana tendrá su final el 21 de noviembre en Barranquilla, donde el campeón obtendrá 10.000.000 de dólares. Cada victoria en la fase de grupos otorgará USD 225.000 y el ganador del certamen podrá alcanzar un total de USD 16.875.000.
Entre los clubes que participarán aparecen equipos con historia en el continente y otros que disputarán el torneo por primera vez. En la lista de debutantes figuran Recoleta de Paraguay, Juventud de Las Piedras de Uruguay, Independiente Petrolero de Bolivia y los argentinos Deportivo Riestra y Barracas Central.
El formato del certamen establece que los ganadores de cada uno de los ocho grupos avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un cruce ante los equipos que terminen terceros en sus respectivas zonas de la Copa Libertadores.
Regresos importantes y debutantes en la Copa Libertadores
La edición 2026 de la Copa Libertadores también estará marcada por el regreso de clubes históricos como Boca, Cruzeiro y Corinthians. El conjunto argentino, seis veces campeón, vuelve tras dos temporadas sin participación internacional, mientras que el club brasileño campeón en 1976 y 1997 retorna luego de siete años de ausencia.
En total, diez equipos que ya ganaron el torneo estarán presentes en la fase de grupos: Flamengo, Estudiantes de La Plata, Nacional de Uruguay, Fluminense, Boca, Cruzeiro, Peñarol, Corinthians, Palmeiras y Liga de Quito.
Entre los debutantes aparecen Mirassol y los argentinos Platense e Independiente Rivadavia. El equipo brasileño consiguió su clasificación tras finalizar cuarto en el Brasileirao 2025, mientras que Platense obtuvo el cupo luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura argentino e Independiente Rivadavia logró su lugar tras ganar la Copa Argentina.
La Copa Sudamericana también contará con equipos de peso como Santos, River, Botafogo, Olimpia, Vasco da Gama, Gremio, San Lorenzo, San Pablo, Racing y Atlético Mineiro, en una edición que reunirá clubes que acumulan 20 títulos de la Copa Libertadores.
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