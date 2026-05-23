CONMEBOL confirmó a Wilmar Roldán para Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

Roldán arbitró la final de la Libertadores 2012 que Boca perdió ante Corinthians, y la final de la edición 2023 en la que cayó frente a Fluminense en el Maracaná.

Además, el colombiano fue el encargado de impartir justicia en el partido de vuelta ante Cruzeiro, donde expulsó de manera muy polémica a Luis Advíncula a los 9 segundos de juego durante la eliminación en la Sudamericana 2024.

El historial de Wilmar Roldán con Boca

En total, Wilmar dirigió a Boca en 18 oportunidades, dejando un saldo de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas para el Xeneize.

¿Boca se conforma con la Copa Sudamericana? Un medio partidario hizo explotar a los hinchas

Una publicación de un medio partidario de Boca abrió una fuerte discusión entre hinchas del club luego de remarcar que el equipo ya tiene asegurada, “como mínimo”, su presencia en los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El posteo fue realizado por la cuenta “Espacio Azul y Oro” y mostraba una placa con el escudo de Boca junto a la frase: “Se aseguró de mínima 16avos de final de Sudamericana 2026”. En la descripción, además, agregaron: “Luego de la victoria de U. Católica ante Barcelona, Boca se aseguró, de mínima, jugar la Copa Sudamericana”.

BOCA SUDAMERICANA

Aunque la publicación apuntaba a informar un posible escenario dentro de la definición del grupo en la Copa Libertadores, muchos usuarios interpretaron el mensaje como si se estuviera celebrando una eventual caída de Boca hacia el segundo torneo continental.

La reacción de los hinchas de Boca

Las respuestas aparecieron rápidamente en los comentarios. Uno de los hinchas escribió: “Mira lo que festejamos... amigo Boca nunca quedó eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores! Y vos subís esta pelotudez como si fuera un logro”.

Otro usuario también cuestionó directamente la publicación: “¿En serio publicás algo así? Estoy enojado con la CD del club hace años (...) No hagan que me enoje con uds también”. Frente a las críticas, la propia cuenta partidaria salió a responder y aclaró: “Nadie está festejando esto, solo di una información”.

La situación dejó expuesta la sensibilidad que existe entre los hinchas de Boca Juniors cada vez que aparece la posibilidad de abandonar la Libertadores antes de las fases decisivas, aunque lo más probable sea que el xeneize derrote a la Católica y pase a octavos de final. Más allá de que la Sudamericana garantizaría continuidad internacional, para gran parte del mundo Boca el objetivo histórico siempre está puesto en competir por la máxima copa continental.

También quedó en evidencia cómo, en el contexto actual del club, incluso una publicación informativa puede terminar interpretándose como una toma de postura emocional. El diseño de la placa, el tono de “asegurado” y la idea de destacar la clasificación “de mínima” a Sudamericana fueron suficientes para que muchos usuarios reaccionaran con enojo.