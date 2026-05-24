Belgrano hizo historia: campeón del Apertura y clasificado por primera vez a la Copa Libertadores

De esta manera, el Celeste se convirtió en el segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027 y el primero de Argentina. El único equipo que ya tenía asegurado su lugar era Olimpia de Paraguay, campeón del Apertura bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez.

Será la quinta participación internacional de Belgrano, aunque la primera en Libertadores. Hasta ahora, sus únicas experiencias fuera del país habían sido en la Copa Sudamericana, cuya última participación fue en 2024.

Según el reglamento actual de la Liga Profesional, el campeón del Apertura obtiene el cupo Argentina 1 para la próxima Libertadores. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los mejores ubicados en la Tabla Anual.