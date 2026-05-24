Belgrano hizo historia: campeón del Apertura y clasificado por primera vez a la Copa Libertadores
El “Pirata” venció 3-2 a River en una final inolvidable en el Mario Alberto Kempes y jugará por primera vez en sus 121 años la máxima competencia continental.
Belgrano de Córdoba escribió una de las páginas más importantes de toda su historia. En una final electrizante disputada en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski derrotó 3-2 a River y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este título, el “Pirata” consiguió además la clasificación a la Copa Libertadores 2027, certamen que disputará por primera vez desde su fundación hace 121 años.
El conjunto cordobés logró una remontada épica en el complemento luego de estar abajo en el marcador. Leonardo Morales había marcado el empate parcial en el primer tiempo, mientras que Nicolás “Uvita” Fernández se transformó en el gran héroe de la noche con un doblete decisivo sobre el cierre del encuentro.
El delantero primero igualó el partido 2-2 desde el punto penal a los 39 minutos del segundo tiempo, tras una extensa revisión de Yael Falcón Pérez en el VAR por mano de Lautaro Rivero, y luego selló el triunfo definitivo con una enorme definición dentro del área a los 43. River, que había llegado a estar dos veces en ventaja gracias a los goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, terminó golpeado en un cierre dramático ante un Belgrano que empujó hasta el final y encontró premio en Córdoba.
Belgrano hizo historia: campeón del Torneo Apertura y clasificado por primera vez a la Copa Libertadores
De esta manera, el Celeste se convirtió en el segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027 y el primero de Argentina. El único equipo que ya tenía asegurado su lugar era Olimpia de Paraguay, campeón del Apertura bajo la conducción de Pablo “Vitamina” Sánchez.
Será la quinta participación internacional de Belgrano, aunque la primera en Libertadores. Hasta ahora, sus únicas experiencias fuera del país habían sido en la Copa Sudamericana, cuya última participación fue en 2024.
Según el reglamento actual de la Liga Profesional, el campeón del Apertura obtiene el cupo Argentina 1 para la próxima Libertadores. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los mejores ubicados en la Tabla Anual.
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