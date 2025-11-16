Copa Potrero 2025: horario, resultados, figuras invitadas y cómo ver en vivo todas las jornadas

09:45 – Argentina Streamers 1-1 (3-2) La Rosario (F)

10:45 – Ciclón 1-3 Social y Deportivo 1936 (B)

10:45 – Bidonaccio 0-1 Mamón FC (G)

11:00 – Todo Suela 2-2 (2-0) RFC (A)

11:00 – Picapiedra 2-2 (1-2) Fuerte Apache (D)

12:00 – Liga Nuñez 0-2 La Wilson (C)

12:00 – Moreno 2-2 (4-3) El Guayo (F)

12:15 – Tap San Pedro 0-0 (1-3) GEBA (B)

12:15 – Las Piedras 1-4 La Fiebre Amarilla (C)

14:00 – La Crema 3-1 Federación Colombiana (A)

15:00 – Los Eucaliptos 1-2 Mi Abuela Lala (E)

16:00 – La Gambeta 5-1 Dibu FC (H)

17:00 – San Alberto 1-0 La Jaula (G)

Sábado 15 de noviembre

09:30 – Federación Colombiana 0-1 Baires (A)

09:30 – Moreno 3-0 Argentina Streamers (F)

09:45 – Liga Núñez 0-1 Las Piedras (C)

09:45 – Mamón FC (3) 2-2 (4) La Jaula (G)

10:45 – Tap San Pedro (3) 1-1 (2) Ciclón (B)

10:45 – El Guayo 3-0 London FC (F)

11:00 – La Crema (3) 1-1 (1) Todo Suela (A)

11:00 – San Alberto (1) 0-0 (3) Área Sport Team (G)

12:00 – Fuerte Apache (3) 0-0 (4) Alejo FC (D)

12:00 – Picapiedra 1-3 Montereyes (D)

12:15 – Argeave Sports (3) 0-0 (1) Mi Abuela Lala (E)

12:15 – Alto Pasto 1-2 Los Eucaliptos (E)

14:00 – GEBA (2) 0-0 (3) GB Sports (B)

15:00 – Operativo Panda (1) 0-0 (2) Nikkei (H)

16:00 – Los Pibes de Ciudadela (3) 2-2 (2) La Gambeta (H)

17:00 – La Wilson 3-0 Barche (C)

Domingo 16 de noviembre

09:30 – La Rosario vs. El Guayo (F)

09:30 – Área Sport Team vs. Bidonaccio (G)

09:45 – Social y Deportivo 1936 vs. GEBA (B)

09:45 – Picapiedra vs. Championsli (D)

10:45 – La Fiebre Amarilla vs. La Wilson (C)

10:45 – Los Pibes de Ciudadela vs. Nikkei (H)

11:00 – La Crema vs. Baires (A)

11:00 – San Alberto vs. Mamón FC (G)

12:00 – RFC vs. Federación Colombiana (A)

12:00 – Dibu FC vs. Operativo Panda (H)

12:15 – Mammana FC vs. Mi Abuela Lala (E)

12:15 – Argeave Sports vs. Los Eucaliptos (E)

14:00 – Tap San Pedro vs. GB Sports (B)

15:00 – Liga Núñez vs. Barche (C)

16:00 – Montereyes vs. Alejo FC (D)

17:00 – Moreno vs. London FC (F)

Lunes 17 de noviembre

09:30 – La Crema vs. RFC (A)

09:30 – Ciclón vs. GB Sports (B)

09:45 – Todo Suela vs. Baires (A)

09:45 – La Gambeta vs. Nikkei (H)

10:45 – Liga Núñez vs. La Fiebre Amarilla (C)

10:45 – Mamón FC vs. Área Sport Team (G)

11:00 – Los Eucaliptos vs. Mammana FC (E)

11:00 – Argentina Streamer vs. London FC (F)

12:00 – Tap San Pedro vs. Social y Deportivo 1936 (B)

12:00 – Las Piedras vs. Barche (C)

12:15 – Bidonaccio vs. La Jaula (G)

12:15 – Los Pibes de Ciudadela vs. Dibu FC (H)

14:00 – Championsli vs. Fuerte Apache (D)

15:00 – Alto Pasto vs. Argeave Sports (E)

16:00 – Picapiedra vs. Alejo FC (D)

17:00 – Moreno vs. La Rosario (F)

Martes 18 de noviembre

09:30 – La Rosario vs. London FC (F)

09:30 – El Guayo vs. Argentina Streamers (F)

09:45 – La Fiebre Amarilla vs. Barche (C)

09:45 – La Wilson vs. Las Piedras (C)

10:45 – Dibu FC vs. Nikkei (H)

10:45 – Operativo Panda vs. La Gambeta (H)

11:00 – Social y Deportivo 1936 vs. GB Sports (B)

11:00 – GEBA vs. Ciclón (B)

12:00 – RFC vs. Baires (A)

12:00 – Federación Colombiana vs. Todo Suela (A)

12:15 – Championsli vs. Alejo FC (D)

12:15 – Fuerte Apache vs. Montereyes (D)

14:00 – Alto Pasto vs. Mi Abuela Lala (E)

15:00 – Mammana FC vs. Argeave Sports (E)

16:00 – Área Sport Team vs. La Jaula (G)

17:00 – San Alberto vs. Bidonaccio (G)

image

Cómo ver en vivo la Copa Potrero 2025

Los partidos cuentan con transmisiones de ESPN, del Plan Premium de Disney+ y también de ESPN Fans a través de YouTube, lo que permite seguir el torneo desde cualquier dispositivo.

Cómo es el formato de la Copa Potrero 2025

El certamen se estructura con 8 grupos de cinco equipos cada uno y partidos de 7 contra 7 en dos tiempos de 20 minutos. En semifinales y final, los tiempos se extienden a 25 minutos. Los goles son válidos desde cualquier sector del campo.

En la fase de grupos, los empates se definen mediante una tanda de tres penales con un solo pateador designado. El ganador suma tres puntos y el perdedor, uno. Los primeros de cada zona avanzan directamente a octavos, mientras que segundos y terceros disputan un repechaje. Desde allí, los 16 clasificados juegan mano a mano hasta la final.