Corinthians cambió de postura con Memphis Depay tras la polémica: la decisión que tomaron
El delantero neerlandés continuará en el club brasileño después de una semana marcada por el conflicto con la dirigencia y las protestas de los hinchas.
Corinthians finalmente modificó su postura y llegó a un acuerdo para extender el contrato de Memphis Depay. El delantero neerlandés, que había quedado en el centro de una fuerte disputa entre la institución y los aficionados durante los últimos días, continuará vinculado al conjunto brasileño hasta mediados de 2028.
La decisión representa un giro respecto de lo que había comunicado el club apenas una semana atrás. En aquel momento, la dirigencia había anunciado que no renovaría el vínculo del atacante de 32 años debido a las dificultades económicas que implicaba sostener un nuevo contrato. Sin embargo, las negociaciones se reactivaron y las partes consiguieron alcanzar un entendimiento para garantizar la continuidad de una de las principales figuras del plantel.
La permanencia de Depay también llega después de un período de fuerte tensión institucional. La noticia de su posible salida provocó malestar entre los hinchas del Timao, que cuestionaron públicamente a los dirigentes y llevaron sus reclamos hasta las inmediaciones de la vivienda del presidente Omar Stabile.
La protesta de los hinchas y el reclamo de Memphis Depay
El conflicto no se limitó a las manifestaciones de los simpatizantes. El propio Memphis Depay expresó públicamente su decepción con la decisión de Corinthians y aseguró que el club no había respetado un acuerdo previo que contemplaba una extensión de su contrato. “Muy decepcionado al leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más”, había escrito el futbolista neerlandés en sus redes sociales.
Sus declaraciones profundizaron una situación que ya era incómoda para la dirigencia. Corinthians había argumentado que una nueva extensión contractual no resultaba compatible con el objetivo de mantener equilibradas las cuentas de la institución, pero el reclamo del jugador puso en evidencia que existía una diferencia entre las partes respecto de lo que se había conversado anteriormente.
Con el paso de los días, sin embargo, el diálogo volvió a abrirse. Las negociaciones permitieron encontrar una alternativa que satisficiera tanto las necesidades del club como la intención del futbolista de continuar en Brasil.
Stabile confirmó el acuerdo
La renovación fue confirmada por el propio Omar Stabile después de una reunión del Consejo de Orientación celebrada este lunes. El dirigente aseguró que la propuesta recibió la aprobación necesaria para avanzar con el nuevo vínculo. “Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo”, expresó el presidente de Corinthians.
De esta manera, el club consiguió cerrar uno de los temas que mayor incertidumbre había generado durante la última semana. Depay continuará formando parte del proyecto deportivo encabezado por Fernando Diniz y tendrá contrato hasta 2028.
Los números de Memphis Depay en Corinthians
Depay arribó a Corinthians en septiembre de 2024, en una operación que incluyó una reducción considerable de su salario para hacer posible su llegada. Desde entonces, se transformó en una pieza importante del equipo y acumuló 79 partidos oficiales con la camiseta del conjunto brasileño.
Durante ese período convirtió 20 goles y entregó 15 asistencias. Además, fue parte del plantel que consiguió varios títulos importantes en los últimos años: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa conquistada en 2026.
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