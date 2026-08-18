Corinthians cambió de postura con Memphis Depay tras la polémica: la decisión que tomaron

Con el paso de los días, sin embargo, el diálogo volvió a abrirse. Las negociaciones permitieron encontrar una alternativa que satisficiera tanto las necesidades del club como la intención del futbolista de continuar en Brasil.

Stabile confirmó el acuerdo

La renovación fue confirmada por el propio Omar Stabile después de una reunión del Consejo de Orientación celebrada este lunes. El dirigente aseguró que la propuesta recibió la aprobación necesaria para avanzar con el nuevo vínculo. “Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo”, expresó el presidente de Corinthians.

De esta manera, el club consiguió cerrar uno de los temas que mayor incertidumbre había generado durante la última semana. Depay continuará formando parte del proyecto deportivo encabezado por Fernando Diniz y tendrá contrato hasta 2028.

Los números de Memphis Depay en Corinthians

Depay arribó a Corinthians en septiembre de 2024, en una operación que incluyó una reducción considerable de su salario para hacer posible su llegada. Desde entonces, se transformó en una pieza importante del equipo y acumuló 79 partidos oficiales con la camiseta del conjunto brasileño.

Durante ese período convirtió 20 goles y entregó 15 asistencias. Además, fue parte del plantel que consiguió varios títulos importantes en los últimos años: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa conquistada en 2026.