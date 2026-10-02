Newell's vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" recibe a Lanús con el objetivo de sumar de a tres y estirar su invicto a siete partidos en el Clausura.
Newell's y Lanús juegan este sábado, desde las 17, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
La "Lepra" llega al encuentro después de conseguir un importante triunfo por 1-0 ante Platense, resultado que le permitió alcanzar los 16 puntos y ubicarse entre los puestos de clasificación a los playoffs. El conjunto rosarino acumula cuatro victorias, cuatro empates y dos caídas en el certamen y, además, mantiene un invicto de seis partidos sin conocer la derrota.
Por su parte, el "Granate" también viene de ganar, ya que derrotó 2-1 a Estudiantes en su última presentación. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino suma 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y cuatro caídas, y buscará sumar nuevamente para mantenerse en la pelea por la clasificación a los playoffs.
El encuentro aparece como un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el torneo, ya que una victoria les permitirá asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs y dar un paso importante en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del Clausura.
Formaciones de Newell's vs. Lanús por el Torneo Clausura - Zona A
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. DT: Frank Darío Kudelka.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
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Hora: 17:00.
Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
Árbitro: Darío Herrera.
VAR: Fernando Espinoza.
TV: TNT Sports.
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