Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" llega a Varela con el objetivo de recuperarse luego de la caída ante Boca, mientras que Defensa viene de empatar ante Central Córdoba.
Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado, desde las 14.45, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto de Florencio Varela llega al duelo después de igualar 2-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Con ese resultado, el "Halcón" quedó con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas, y se ubica en los primeros puestos de su zona.
Por su parte, el "Ciclón" viene de caer 2-0 frente a Boca en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo azulgrana suma 11 unidades en el campeonato, con tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, por lo que buscará recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Además, Rubén Darío Insúa buscará conseguir su primer triunfo desde su regreso al club, ya que en esta nueva etapa acumula un empate ante Independiente y la derrota frente al "Xeneize". El cruce más reciente entre ambos data del Torneo Apertura 2026, cuando Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Bajo Flores.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
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