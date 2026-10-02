Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado, desde las 14.45, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.