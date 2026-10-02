MinutoUno

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Ciclón" llega a Varela con el objetivo de recuperarse luego de la caída ante Boca, mientras que Defensa viene de empatar ante Central Córdoba.

San Lorenzo viene de caer ante Boca. 

San Lorenzo viene de caer ante Boca. 

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado, desde las 14.45, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Luis Lobo Medina como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El conjunto de Florencio Varela llega al duelo después de igualar 2-2 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Con ese resultado, el "Halcón" quedó con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas, y se ubica en los primeros puestos de su zona.

Por su parte, el "Ciclón" viene de caer 2-0 frente a Boca en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro. El equipo azulgrana suma 11 unidades en el campeonato, con tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, por lo que buscará recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Defensa buscará volver a la victoria ante su gente.

Defensa buscará volver a la victoria ante su gente.

Además, Rubén Darío Insúa buscará conseguir su primer triunfo desde su regreso al club, ya que en esta nueva etapa acumula un empate ante Independiente y la derrota frente al "Xeneize". El cruce más reciente entre ambos data del Torneo Apertura 2026, cuando Defensa y Justicia goleó 5-2 a San Lorenzo en el Bajo Flores.

Formaciones de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A

  • Defensa y Justicia: Matias Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.
  • San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Horario y televisación

  • Hora: 14:45.
  • Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • TV: ESPN Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas