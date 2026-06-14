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Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto
MinutoUno
Con Beccacece en el banco, la "Tri" debuta ante Costa de Marfil en el cierre de la primera fecha del Grupo E. Descubrí todos los detalles en la nota.
EN VIVO
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21:23
Partido de ida y vuelta: ambos equipos intentan pero no pueder romper el cero
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21:08
¡Arrancó el segundo tiempo! Ecuador y Costa de Marfil igualan sin goles
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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! ECUADOR 0-0 COSTA DE MARFIL
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20:34
El travesaño le niega el primero a Ecuador ante Costa de Marfil
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20:27
Partido parejo después de los primeros 20 minutos: ambos equipos buscan abrir el marcador
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Cómo llegan Costa de Marfil y Ecuador
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Formaciones de Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026
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Horario y televisación
Costa de Marfil y Ecuador chocan este domingo, desde las 20 (hora de Argentina), en el estadio de Filadelfia, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este será el primer cruce entre ambas selecciones.
El encuentro, que marcará el cierre de la primera jornada de la zona, se podrá ver a través de DSports o Disney+ Premium. Además, el grupo está integrado por Corea del Sur y Serbia.
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