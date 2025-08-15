Triunfazo de Tigre a Racing en el Cilindro: se lo dio vuelta con dos goles sobre la hora
La "Academia" lo ganaba con un golazo de "Rocky" Balboa, pero el "Matador" lo empató de penal a los 90 y lo dio vuelta a los 93 para quedarse con la victoria.
En el Estadio Presidente Perón, Racing cayó de forma agónica y con polémicas ante Tigre por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento incómodo: viene de perder en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y necesitaba recuperar terreno en el campeonato local antes de la revancha copera.
Fue así que se imponía con el golazo de "Rocky" Balboa en el cierre de la primera mitad, pero a los 90 y tras un polémico penal, Braian Martínez puso el 1-1 que desató la furia y expulsión de Costas. Encima, a los 93, Ignacio Russo le dio la victoria al "Matador".
Con apenas cuatro puntos en la tabla -una victoria, un empate y dos derrotas-, la "Academia" está más cerca de la zona baja que de los puestos de clasificación. En su última presentación liguera, igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, un resultado que dejó sensaciones encontradas por la falta de contundencia para llevarse los tres puntos.
Costas no pudo rotar demasiado pensando en el partido de vuelta con Peñarol, lo que le exige administrar esfuerzos sin perder competitividad. El resultado podría influir directamente en el ánimo de cara a su compromiso internacional, en el que se juega la continuidad en la Libertadores.
Tigre, dirigido por Diego Dabove, tampoco llegaba con un presente ideal. Después de eliminar a San Lorenzo en Copa Argentina, cayó 1-0 con Huracán en Victoria y sumó su segunda derrota en el Clausura.
Los goles de Racing 1 - Tigre 2
Balboa abrió el marcador:
Martínez para el 1-1:
Nacho Russo puso el 2-1:
Racing vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Presidente Perón, El Cilindro.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
