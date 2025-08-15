Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Tigre

El enfrentamiento promete ser intenso: Racing intentará imponer su localía y juego ofensivo para quedarse con un triunfo que le devuelva confianza, mientras que Tigre buscará aprovechar cualquier resquicio para dar el golpe y escalar posiciones. La paridad en las estadísticas y la urgencia compartida por sumar convierten a este partido en uno de los más atractivos de la jornada.

Racing vs. Tigre: probables formaciones

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.