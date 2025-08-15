"Ladrón": así explotó Gustavo Costas contra el árbitro en la derrota de Racing ante Tigre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1956534553838838100&partner=&hide_thread=false "LADRÓN, LADRÓN"



Gustavo Costas explotó contra Darío Herrera y fue expulsado luego del empate de Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/W2jHG5nmg6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2025

El DT de la "Academia" ya había sido expulsado y posteriormente sancionado en la primera fecha, tras la también derrota sobre la hora ante Barracas Central, cuando también invadió el campo de juego y hasta sugirió a sus dirigidos abandonar el partido en señal de repudio por la decisión arbitral.