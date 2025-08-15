"Ladrón": así explotó Gustavo Costas contra el árbitro en la derrota de Racing ante Tigre
El entrenador de la "Academia" volvió a ser expulsado en el Cilindro, y una vez más protagonizó un escándalo.
Tras la derrota ante Peñarol por la Copa Libertadores, Racing se encaminaba a una victoria de local ante Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, pero tras algunas polémicas y de forma agónica, la visita lo dio vuelta y el entrenador Gustavo Costas estalló contra el árbitro Darío Herrera.
Con el tanto de "Rocky" Balboa en la primera mitad, el conjunto de Avellaneda, que presentó un mix entre titulares y suplentes, se llevaba la victoria. Pero el "Matador" lo igualó a los 90 con un penal, que desató la bronca del DT.
Tras la igualdad, el entrenador comenzó a aplaudir irónicamente a Herrera, quien luego de algunos minutos, decidió expulsarlo. Fue entonces que explotó y se metió al campo de juego.
"Ladrón, ladrón...", repitió Costas mientras se dirigía hacia el árbitro antes de ser interceptado por jugadores y asistentes, para que la situación no pasara a mayores.
El DT de la "Academia" ya había sido expulsado y posteriormente sancionado en la primera fecha, tras la también derrota sobre la hora ante Barracas Central, cuando también invadió el campo de juego y hasta sugirió a sus dirigidos abandonar el partido en señal de repudio por la decisión arbitral.
Entonces, Costas se enfrentaba a lo que parecía una dura suspensión, aunque antes de conocerse la decisión del Tribunal de Disciplina, lanzó un comunicado con un pedido de disculpas públicas.
