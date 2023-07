El fuerte cruce de Coti Sorokin con un periodista de El Chiringuito: "La tenés adentro"

coti chiringuto

Ni lento ni perezoso, el artista, que no solo es conocido en Argentina, sino que también una figura popular en España aprovechó para decirle cara a cara al periodista lo que pensaba de él: "Tengo un mensaje de todo un país, de todo un pueblo. Como decía Diego Armando: LTA. La tenés adentro".

"Fue todo una táctica motivacional", atinó a defenderse entre risas Juanma Rodríguez quien contratacó con una chicana: "Me encantaría decirte que te sigo pero no te sigo, cuando dijeron que venía Coti no sabía quién era". Ante la embestida del ibérico Sorokin no se achicó y retrucó: "Me encanta, no necesito gente como vos que me siga".