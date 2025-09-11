Crisis en San Lorenzo: el plantel frenó acciones publicitarias y exige el pago inmediato de salarios atrasados

En señal de protesta, los jugadores decidieron no participar de la producción oficial de fotos para Atomik, la marca que viste al club, con la nueva tercera camiseta que iba a estrenarse en el próximo partido en el Nuevo Gasómetro. Por ahora, el plantel se compromete únicamente a entrenar y disputar los compromisos oficiales, pero aclaró que la tregua es temporaria: si no hay avances, podrían tomar medidas más drásticas.