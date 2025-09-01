Controles en River y San Lorenzo: casi 70 trapitos demorados y 90 hinchas con derecho de admisión

Las demás actas se labraron por causas variadas: desde el intento de entrar sin entradas hasta la tenencia de pirotecnia, el suministro de bebidas alcohólicas, conductas violentas hacia la delegación visitante, portación de armas no convencionales y desobediencia a la autoridad.

Además, se registró la detención de un sospechoso que fue sorprendido in fraganti mientras intentaba robar un teléfono celular. En este caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N°50, a cargo de Edgardo Orfila, con la secretaría de Alejandro Falcone.

river monumental.jpg

En paralelo, en el operativo montado para el partido entre River y San Martín (SJ), los oficiales demoraron a 51 trapitos y detectaron a 85 hinchas con derecho de admisión que tampoco pudieron acceder. A su vez, se levantaron actas por ingresar sin entrada, incitar al desorden, ensuciar bienes, perturbar filas y usar el espacio público de manera indebida.

Como saldo del procedimiento en Núñez, también se reportaron tres procesados: uno por desobediencia y dos por tenencia de estupefacientes. Las autoridades remarcaron que estos controles continuarán en todos los partidos considerados de riesgo, con la intención de desalentar la presencia de barras, trapitos y personas que intenten alterar el desarrollo de los espectáculos deportivos.