Controles en River y San Lorenzo: casi 70 trapitos demorados y 90 hinchas con derecho de admisión
La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo de seguridad en los partidos del fin de semana y contabilizó más de 560 contravenciones.
La Policía de la Ciudad llevó adelante fuertes operativos de seguridad durante los encuentros disputados este fin de semana en el estadio Nuevo Gasómetro y en el Más Monumental, donde San Lorenzo enfrentó a Huracán y River recibió a San Martín de San Juan, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Los procedimientos dejaron un saldo significativo: 69 trapitos demorados, 90 hinchas incluidos en el listado de derecho de admisión y un total de 561 contravenciones labradas por distintas infracciones.
Según precisó la fuerza, los controles estuvieron a cargo de la Dirección Prevención en Eventos Masivos y se desplegaron en diferentes anillos de acceso a los estadios, con el objetivo de garantizar el ingreso ordenado de los simpatizantes y evitar incidentes.
En el clásico entre el Ciclón y el Globo, los efectivos detectaron a 18 trapitos en infracción al artículo 92 del Código Contravencional y remitieron a cinco hinchas que figuraban en el padrón de Tribuna Segura, lo que les impedía ingresar al estadio.
Las demás actas se labraron por causas variadas: desde el intento de entrar sin entradas hasta la tenencia de pirotecnia, el suministro de bebidas alcohólicas, conductas violentas hacia la delegación visitante, portación de armas no convencionales y desobediencia a la autoridad.
Además, se registró la detención de un sospechoso que fue sorprendido in fraganti mientras intentaba robar un teléfono celular. En este caso intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N°50, a cargo de Edgardo Orfila, con la secretaría de Alejandro Falcone.
En paralelo, en el operativo montado para el partido entre River y San Martín (SJ), los oficiales demoraron a 51 trapitos y detectaron a 85 hinchas con derecho de admisión que tampoco pudieron acceder. A su vez, se levantaron actas por ingresar sin entrada, incitar al desorden, ensuciar bienes, perturbar filas y usar el espacio público de manera indebida.
Como saldo del procedimiento en Núñez, también se reportaron tres procesados: uno por desobediencia y dos por tenencia de estupefacientes. Las autoridades remarcaron que estos controles continuarán en todos los partidos considerados de riesgo, con la intención de desalentar la presencia de barras, trapitos y personas que intenten alterar el desarrollo de los espectáculos deportivos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario