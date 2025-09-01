Marcelo Tinelli rompió el silencio en medio de la crisis de San Lorenzo: "Voy a volver muy pronto"
El expresidente del Ciclón se expresó en redes sociales, criticó a “los hipócritas” y dejó abierta la posibilidad de su regreso al club de Boedo.
En un momento de turbulencia institucional, Marcelo Tinelli reapareció públicamente y sorprendió a los hinchas de San Lorenzo con un mensaje contundente. A través de sus redes sociales, el ex dirigente anunció que tiene pensado volver al club e intentar solucionar muchos de los problemas que vienen siendo un dolor de cabeza para todos puertas adentro.
“Voy a volver muy pronto a San Lorenzo, más pronto de lo que algunos esperan. Viendo tanto caos institucional, quiero ayudar al club de alguna manera”, reveló el exmandatario con el cuál el club consiguió la única Copa Libertadores de su historia. Si bien la relación con los hinchas no terminó de la mejor manera, la idea de Tinelli es volver desde dónde le toque para organizar todo puertas adentro.
Tinelli no escatimó críticas: apuntó contra personas del club y lanzó frases cargadas de polémica: “Hay gente muy ingrata y sin memoria. Prefiero volver a mi Tierra Santa cuando hable y aclare algunas cosas”. Aunque no detalló en qué rol pretende reincorporarse, dejó claro que su regreso es inminente, algo que anteriormente había descartado de manera muy fuerte.
El conductor televisivo también se refirió a su hijo menor, “Lolito”, quien asistió al clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura 2025 gracias a la barra brava conocida como La Gloriosa Butteler.
“Fue con un amigo mío que lo invitó y con la invitación de la Gloriosa Butteler. Fue un sábado de enorme alegría para él y para mí”, explicó en su cuenta oficial. Para cerrar, agradeció públicamente a esa parte de la hinchada: “Gracias Fran y a todos los cuervos de la Gloriosa Butteler por recibirlo con tanto amor a Lolito. Era su sueño”.
