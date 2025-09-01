Marcelo Tinelli rompió el silencio en medio de la crisis de San Lorenzo: "Voy a volver muy pronto"

image

El conductor televisivo también se refirió a su hijo menor, “Lolito”, quien asistió al clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura 2025 gracias a la barra brava conocida como La Gloriosa Butteler.

“Fue con un amigo mío que lo invitó y con la invitación de la Gloriosa Butteler. Fue un sábado de enorme alegría para él y para mí”, explicó en su cuenta oficial. Para cerrar, agradeció públicamente a esa parte de la hinchada: “Gracias Fran y a todos los cuervos de la Gloriosa Butteler por recibirlo con tanto amor a Lolito. Era su sueño”.

image