Cristian Fabbiani habló de su futuro en Newell's tras la derrota ante Argentinos: qué dijo
Tras la caída ante Argentinos Juniors, el ‘Ogro’ cargó contra su equipo: "Nos hacen tres goles de escuelita de fútbol"» y prometió trabajar cabeza y corazón en las tres fechas finales.
Newell’s volvió a tropezar en La Paternal y su irregularidad en el Torneo Clausura volvió a quedar en evidencia. La derrota por la mínima ante Argentinos Juniors encendió alarmas tanto dentro del plantel como en la dirigencia, pero Cristian ‘Ogro’ Fabbiani ratificó que seguirá al frente del equipo, a pesar de su evidente disgusto por lo que mostró su plantel en el Diego Armando Maradona.
"Estoy caliente por la situación, porque nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Estos 15 días hay que trabajar más que nada la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros y es difícil, después creo que ‘Chiquito’ (Romero) fue figura y tuvimos la mala suerte de que nos llegan y nos convierten un gol. Hay que seguir trabajando, yo no me voy a ir", declaró el DT rojinegro, dejando en claro que seguirá firme en el cargo pese al momento crítico.
El ex coordinador de Deportivo Riestra también hizo hincapié en la necesidad de concentración y atención frente a rivales de nivel, lamentando la falta de eficacia en situaciones claras: "Tenemos que ser más atentos y más concentrados, más con un rival que juega bien. Entendimos bien 20′ el partido, después nos pasó lo que nos pasó con Belgrano". Además, insistió en la responsabilidad que deben asumir sus jugadores: "Hay que ponerle la cara en estas tres fechas".
Fabbiani no dudó en exigir esfuerzo y compromiso: "Lo único que queda ahora es sí meter los huevos y corazón y tratar de mejorar en los errores individuales". También evaluó que "hay que mejorar todo", y remarcó la trascendencia del próximo encuentro frente a Unión en el Coloso del Parque: "Es el partido más importante del año".
El ‘Ogro’ defendió a Éver Banega tras la expulsión y, respecto a Juan Espínola y su supuesta queja por las luces del estadio, aclaró que "no hay que poner excusas". Para cerrar, recalcó que la clave pasa por elevar el nivel de concentración: "Las palabras sobran. Tenemos que seguir estos 15 días a otro nivel de concentración, creo que pasa por ahí más que por el juego en sí", reconociendo además errores propios en la cantidad de goles recibidos últimamente.
