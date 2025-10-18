Cristian Fabbiani habló de su futuro en Newell's tras la derrota ante Argentinos: qué dijo

"Estoy caliente por la situación, porque nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. Estos 15 días hay que trabajar más que nada la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros y es difícil, después creo que ‘Chiquito’ (Romero) fue figura y tuvimos la mala suerte de que nos llegan y nos convierten un gol. Hay que seguir trabajando, yo no me voy a ir", declaró el DT rojinegro, dejando en claro que seguirá firme en el cargo pese al momento crítico.