Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Newell's

Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Argentinos Juniors enfrentará a Newell’s este viernes desde las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona. El conjunto de La Paternal presentará a Sergio “Chiquito” Romero como flamante refuerzo y titular.

El Bicho, conducido por Nicolás Diez, acumula 15 puntos y está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Tras caer 1-0 ante Defensa y Justicia, suma dos fechas sin victorias y necesita reaccionar ante su gente.

Del otro lado, la Lepra atraviesa una realidad compleja. El equipo dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani ganó solo uno de los últimos nueve encuentros y su continuidad está en duda. Viene de un empate 1-1 ante Tigre tras haber sufrido una dura goleada 5-0 ante Boca.

Argentinos Juniors vs. Newell's: probables formaciones

  • Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.
  • Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Newell's

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

