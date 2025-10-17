Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos Juniors vs. Newell's por el Torneo Clausura 2025.
Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Argentinos Juniors enfrentará a Newell’s este viernes desde las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona. El conjunto de La Paternal presentará a Sergio “Chiquito” Romero como flamante refuerzo y titular.
El Bicho, conducido por Nicolás Diez, acumula 15 puntos y está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Tras caer 1-0 ante Defensa y Justicia, suma dos fechas sin victorias y necesita reaccionar ante su gente.
Del otro lado, la Lepra atraviesa una realidad compleja. El equipo dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani ganó solo uno de los últimos nueve encuentros y su continuidad está en duda. Viene de un empate 1-1 ante Tigre tras haber sufrido una dura goleada 5-0 ante Boca.
Argentinos Juniors vs. Newell's: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario