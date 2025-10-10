Nacho Russo convirtió para Tigre y no pudo evitar romper en llanto al recordar a su papá Miguel Ángel
Además, el jugador de Tigre vivió en primera persona el reconocimiento de la hinchada de Newell's a Miguel Ángel Russo en el Coloso Marcelo Bielsa. Mirá.
La partida de Miguel Ángel Russo tiñó de gris el arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura. Para Boca significó el dolor y la decisión de suspender su duelo de este sábado con Barracas Central, mientras que otros clubes llevaron a cabo sus encuentros, con sentidos homenajes al entrenador que respiraba fútbol.
Uno de los partidos que tuvo lugar este viernes fue el que disputaron Newell's y Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Lo cierto es que la apertura del marcador estuvo en manos de Nacho Russo, hijo del fallecido entrenador, quien no pudo evitar romper en llanto al convertir el 1-0 ante la Lepra rosarina.
Además, mostró un tatuaje que dice "todo se cura con amor", la significativa frase que pronunció su padre en una emotiva conferencia de prensa en 2018, cuando dirigía al club Millonarios de Colombia. Además, esta frase se convirtió en un símbolo de su actitud ante la vida, especialmente durante su batalla contra el cáncer de próstata.
La emoción de Nacho Russo en el homenaje de la hinchada de Newell's a Miguel Ángel
Diego "Pulpo" González dedicó su gol ante San Lorenzo a Russo: "Para vos, Miguel"
Este viernes, San Martín de San Juan logró un importantísimo triunfo ante San Lorenzo por 1-0, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, que hasta el momento lo tenía último tanto en la tabla de promedios como en la anual. Con esta victoria, el Verdinegro quedó anteúltimo en ambas tablas -desplazando a Aldosivi a la última posición- y debe continuar por la senda del triunfo dado que, si hoy finalizara el certamen doméstico, descendería de igual manera.
El artífice del triunfo tan necesario como anhelado del Santo fue Diego "Pulpo" González, que emocionó a todos al dedicarle su gol a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que murió este miércoles, pero que también dirigió a Rosario Central (con múltiples etapas), Lanús (múltiples etapas y logró ascensos), Estudiantes de La Plata (varias etapas también y logró un ascenso), Vélez Sarsfield (en más de una oportunidad, consagrándose campeón del Clausura 2005), San Lorenzo, Racing, Colón y Los Andes.
"Para vos, Miguel", se pudo leer en los labios del Pulpo al momento de celebrar su tanto ante el Ciclón, convertido a los 77 minutos del duelo.
