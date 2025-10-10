Nacho Russo convirtió para Tigre y no pudo evitar romper en llanto al recordar a su papá Miguel Ángel

Diego "Pulpo" González dedicó su gol ante San Lorenzo a Russo: "Para vos, Miguel"

Este viernes, San Martín de San Juan logró un importantísimo triunfo ante San Lorenzo por 1-0, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, que hasta el momento lo tenía último tanto en la tabla de promedios como en la anual. Con esta victoria, el Verdinegro quedó anteúltimo en ambas tablas -desplazando a Aldosivi a la última posición- y debe continuar por la senda del triunfo dado que, si hoy finalizara el certamen doméstico, descendería de igual manera.

El artífice del triunfo tan necesario como anhelado del Santo fue Diego "Pulpo" González, que emocionó a todos al dedicarle su gol a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca que murió este miércoles, pero que también dirigió a Rosario Central (con múltiples etapas), Lanús (múltiples etapas y logró ascensos), Estudiantes de La Plata (varias etapas también y logró un ascenso), Vélez Sarsfield (en más de una oportunidad, consagrándose campeón del Clausura 2005), San Lorenzo, Racing, Colón y Los Andes.

"Para vos, Miguel", se pudo leer en los labios del Pulpo al momento de celebrar su tanto ante el Ciclón, convertido a los 77 minutos del duelo.

pulpo gonzalez a miguel angel russo