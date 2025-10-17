Argentinos Juniors vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Bicho busca volver al triunfo para meterse en los playoffs, mientras que la Lepra llega en crisis y con Cristian Fabbiani bajo presión.
Argentinos Juniors enfrentará a Newell’s este viernes desde las 21:15 en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Será un duelo con condimentos especiales: el conjunto de La Paternal presentará a Sergio “Chiquito” Romero como flamante refuerzo y titular, mientras que el elenco rosarino llega golpeado y necesita sumar para alejarse del descenso. Ambos equipos vienen de resultados adversos y se juegan mucho en esta recta final del torneo.
El Bicho, conducido por Nicolás Diez, acumula 15 puntos y está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Tras caer 1-0 ante Defensa y Justicia, suma dos fechas sin victorias y necesita reaccionar ante su gente. La mala noticia fue la lesión del mediocampista Diego Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, pero la dirigencia se movió rápido y contrató a Romero para reforzar el arco. El exarquero de la Selección Argentina y de Boca debutará como titular, aportando experiencia y liderazgo en un momento clave.
Del otro lado, la Lepra atraviesa una realidad compleja. El equipo dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani ganó solo uno de los últimos nueve encuentros y su continuidad está en duda. Viene de un empate 1-1 ante Tigre tras haber sufrido una dura goleada 5-0 ante Boca. El entrenador intenta recomponer la moral del plantel y recuperar solidez defensiva. El arquero Juan Espínola, que estuvo con la selección paraguaya en la fecha FIFA, volverá al once inicial. En la delantera, el juvenil Brian Aguirre aparece como una de las esperanzas de gol.
Argentinos Juniors vs. Newell's: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Diego Porcel o Ismael Sosa. DT: Nicolás Diez.
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Luca Regiardo; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Argentinos Juniors vs. Newell's: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
- Árbitro: Felipe Viola.
- VAR: Álvaro Carranza.
- TV: TNT Sports.
