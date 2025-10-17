Argentinos Juniors vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El Bicho, conducido por Nicolás Diez, acumula 15 puntos y está fuera de la zona de clasificación a los playoffs. Tras caer 1-0 ante Defensa y Justicia, suma dos fechas sin victorias y necesita reaccionar ante su gente. La mala noticia fue la lesión del mediocampista Diego Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, pero la dirigencia se movió rápido y contrató a Romero para reforzar el arco. El exarquero de la Selección Argentina y de Boca debutará como titular, aportando experiencia y liderazgo en un momento clave.