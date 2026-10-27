Cristiano Ronaldo podría regresar a la Selección de Portugal tras la sanción de la Federación

Según la información publicada, el entrenador reconoció su error y se comprometió a ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, la situación empeoró después de la conferencia de prensa de Jesus, quien realizó comentarios sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento del delantero.

"Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido", expresó el técnico. Esas declaraciones terminaron de profundizar el enfrentamiento y llevaron a Cristiano a abandonar la concentración. Más tarde, el futbolista publicó un descargo en sus redes sociales.

La sanción que recibió Cristiano Ronaldo

Después del episodio, la FPF decidió suspender al delantero durante 30 días y aplicarle una multa de 255 euros. El castigo concluirá el 30 de octubre, por lo que no le impediría participar de los próximos compromisos internacionales.

La posibilidad de regresar aparece en un momento favorable para Portugal. El seleccionado ganó sus cuatro primeros partidos del grupo y ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Además, necesita como máximo un punto para garantizar matemáticamente el primer puesto.