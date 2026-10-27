Cristiano Ronaldo podría regresar a la Selección de Portugal tras la sanción de la Federación
El delantero del Al-Nassr integra la prelista de 50 futbolistas para los próximos compromisos de la UEFA Nations League.
Cristiano Ronaldo podría dejar atrás el conflicto que lo alejó temporalmente de la Selección de Portugal y volver a vestir la camiseta nacional en la próxima fecha FIFA. El atacante del Al-Nassr aparece en la prelista elaborada por el entrenador Jorge Jesus para los encuentros frente a Dinamarca y Gales, correspondientes a la UEFA Nations League.
La sanción impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) finalizará el 30 de octubre. De esta manera, el delantero estará habilitado para ser convocado a los compromisos programados para el 14 y el 17 de noviembre, respectivamente.
Sin embargo, su inclusión en la nómina preliminar no garantiza que forme parte de la lista definitiva. Además, todavía deberá resolverse si el propio futbolista acepta regresar después de la polémica que protagonizó con el cuerpo técnico.
¿Por qué Cristiano Ronaldo se alejó de Portugal?
El conflicto comenzó cuando Jorge Jesus modificó los planes que había acordado con el delantero respecto de sus minutos de participación. El entrenador le había explicado que tendría una oportunidad durante el segundo encuentro de la Nations League, pero finalmente decidió no utilizarlo para proteger la ventaja de Portugal.
Cristiano pasó alrededor de 30 minutos calentando al costado de la cancha sin ingresar. Su malestar quedó expuesto al finalizar el partido y, poco después, abandonó la concentración. Esa misma noche se produjo una reunión entre Ronaldo, Jesus y el presidente de la Federación, Pedro Proença, para intentar resolver las diferencias.
Según la información publicada, el entrenador reconoció su error y se comprometió a ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, la situación empeoró después de la conferencia de prensa de Jesus, quien realizó comentarios sobre el estado físico y los hábitos de entrenamiento del delantero.
"Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido", expresó el técnico. Esas declaraciones terminaron de profundizar el enfrentamiento y llevaron a Cristiano a abandonar la concentración. Más tarde, el futbolista publicó un descargo en sus redes sociales.
La sanción que recibió Cristiano Ronaldo
Después del episodio, la FPF decidió suspender al delantero durante 30 días y aplicarle una multa de 255 euros. El castigo concluirá el 30 de octubre, por lo que no le impediría participar de los próximos compromisos internacionales.
La posibilidad de regresar aparece en un momento favorable para Portugal. El seleccionado ganó sus cuatro primeros partidos del grupo y ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Además, necesita como máximo un punto para garantizar matemáticamente el primer puesto.
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