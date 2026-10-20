El ex DT del Manchester United que destrozó a Cristiano Ronaldo: "Me falló a mi y al equipo"

Para el entrenador, la falta de ritmo le impedía al atacante cumplir con las tareas que necesitaba el equipo. La situación se convirtió en un factor determinante en la pérdida de protagonismo de una de las grandes figuras de la historia del fútbol.

La actitud de Cristiano Ronaldo que molestaba al entrenador

También apuntó contra la influencia que, según su versión, Cristiano ejercía sobre sus compañeros durante las prácticas. El DT aseguró que el delantero les recomendaba regular los esfuerzos en los entrenamientos, algo que consideraba contraproducente para alcanzar el nivel competitivo necesario.

“Les decía a los jugadores: ‘Reserven las piernas en los entrenamientos’. Lo entiendo cuando estás en forma y tenés sesiones para dosificar fuerzas, pero primero tenés que entrenar para alcanzar el nivel adecuado”, sostuvo.

La acusación expuso otra de las diferencias que separaron al entrenador del futbolista. Mientras el neerlandés pretendía imponer sus métodos de trabajo, el portugués cuestionaba el trato que recibía y su lugar dentro del equipo.

La entrevista que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo

El conflicto terminó de explotar públicamente en noviembre de 2022, cuando el astro luso concedió una entrevista al periodista Piers Morgan en la que lanzó duras críticas contra el Manchester United y aseguró sentirse traicionado por el club y por su entrenador.

La repercusión de aquellas declaraciones derivó en la rescisión de su contrato y puso fin a su segunda etapa en Old Trafford. Las nuevas palabras de Ten Hag reavivaron la polémica sobre una ruptura que marcó uno de los episodios más conflictivos de la carrera del delantero portugués en el fútbol europeo.