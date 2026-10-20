El ex DT del Manchester United que destrozó a Cristiano Ronaldo: "Me falló a mi y al equipo"
El exentrenador de los Diablos Rojos cuestionó la preparación física del portugués, aseguró que su actitud perjudicaba al grupo y lanzó una contundente frase sobre la ruptura de su relación.
La conflictiva segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United volvió a quedar en el centro de la escena tras las declaraciones de Erik ten Hag. El entrenador neerlandés recordó los problemas que marcaron su relación con el delantero portugués y explicó por qué consideraba que no estaba en condiciones de responder a las exigencias del equipo.
El directo técnico, que compartió vestuario con CR7 durante unos meses antes de su salida a fines de 2022, cuestionó su estado físico, su falta de preparación durante la pretemporada y su influencia sobre el resto de sus compañeros.
“Le falló al equipo y me falló a mí, porque contábamos con él. Viajé en avión a Portugal para hablar sobre lo que quería conseguir. Es uno de los mejores de la historia, pero como entrenador tenía que tomar decisiones racionales”, afirmó sin filtros Ten Hag.
La crítica de Ten Hag al estado físico de Cristiano Ronaldo
Uno de los principales cuestionamientos del neerlandés estuvo relacionado con la preparación del delantero. Ronaldo se había ausentado de la pretemporada mientras intentaba encontrar una salida del club inglés, una situación que, según el entrenador, tuvo consecuencias directas sobre su rendimiento.
Ten Hag rechazó que sus exigencias tácticas fueran excesivas para el portugués y sostuvo que el problema estaba en su condición física: “No era capaz de entrar al área. Estaba agotado. No podía. No corría ni con pelota, ni sin pelota. La razón era que no se había preparado”, explicó.
Para el entrenador, la falta de ritmo le impedía al atacante cumplir con las tareas que necesitaba el equipo. La situación se convirtió en un factor determinante en la pérdida de protagonismo de una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
La actitud de Cristiano Ronaldo que molestaba al entrenador
También apuntó contra la influencia que, según su versión, Cristiano ejercía sobre sus compañeros durante las prácticas. El DT aseguró que el delantero les recomendaba regular los esfuerzos en los entrenamientos, algo que consideraba contraproducente para alcanzar el nivel competitivo necesario.
“Les decía a los jugadores: ‘Reserven las piernas en los entrenamientos’. Lo entiendo cuando estás en forma y tenés sesiones para dosificar fuerzas, pero primero tenés que entrenar para alcanzar el nivel adecuado”, sostuvo.
La acusación expuso otra de las diferencias que separaron al entrenador del futbolista. Mientras el neerlandés pretendía imponer sus métodos de trabajo, el portugués cuestionaba el trato que recibía y su lugar dentro del equipo.
La entrevista que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo
El conflicto terminó de explotar públicamente en noviembre de 2022, cuando el astro luso concedió una entrevista al periodista Piers Morgan en la que lanzó duras críticas contra el Manchester United y aseguró sentirse traicionado por el club y por su entrenador.
La repercusión de aquellas declaraciones derivó en la rescisión de su contrato y puso fin a su segunda etapa en Old Trafford. Las nuevas palabras de Ten Hag reavivaron la polémica sobre una ruptura que marcó uno de los episodios más conflictivos de la carrera del delantero portugués en el fútbol europeo.
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