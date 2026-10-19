Sanción oficial para Cristiano Ronaldo en Portugal: insólita suspensión y multa irrisoria
El portugués fue castigado con 30 días de suspensión y 255 euros tras haber abandonado la concentración por su conflicto con Jorge Jesús: todos los detalles.
El conflicto desatado en el seno del seleccionado portugués sumó un capítulo de resolución institucional. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) dio a conocer este lunes la sanción correspondiente a Cristiano Ronaldo, luego de que el delantero abandonara de manera intempestiva la concentración del equipo nacional tras sus marcados desacuerdos con el director técnico Jorge Jesús.
El dictamen del organismo disciplinario determinó una suspensión de 30 días junto con una multa económica simbólica de apenas 255 euros. El castigo otorgado al actual futbolista del Al-Nassr representó la pena mínima contemplada en el reglamento de la FPF —que establece apercibimientos de uno a seis meses por abandono de la actividad internacional—, viéndose reducida debido a que el propio atacante de 41 años asumió su culpabilidad de manera explícita en el descargo posterior.
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Un detalle clave en el aspecto reglamentario radica en los plazos de cumplimiento del fallo. La inhabilitación corrió de forma retroactiva a partir del pasado 30 de septiembre, fecha exacta en la que el futbolista dejó las instalaciones sin autorización previa. Al contabilizarse 19 días ya transcurridos de la sanción, al exjugador del Real Madrid solo le restan 11 días de inhabilitación por delante, lo que le permitirá quedar habilitado para integrar la convocatoria en la próxima ventana internacional.
La controversia se desencadenó durante la última jornada de la UEFA Nations League, cuando el capitán portugués quedó como suplente y no sumó minutos en la victoria por 2-1 frente a Noruega en Oslo. Molesto por haber realizado trabajos de calentamiento durante media hora sin ingresar al campo de juego, el '7' optó por marcharse de la delegación alegando no encontrarse en condiciones anímicas ideales. Con el panorama legal resuelto, el atacante quedó a disposición del cuerpo técnico de cara a los compromisos del 14 y 17 de noviembre ante Dinamarca y Gales.
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