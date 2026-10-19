Sanción oficial para Cristiano Ronaldo en Portugal: insólita suspensión y multa irrisoria

La controversia se desencadenó durante la última jornada de la UEFA Nations League, cuando el capitán portugués quedó como suplente y no sumó minutos en la victoria por 2-1 frente a Noruega en Oslo. Molesto por haber realizado trabajos de calentamiento durante media hora sin ingresar al campo de juego, el '7' optó por marcharse de la delegación alegando no encontrarse en condiciones anímicas ideales. Con el panorama legal resuelto, el atacante quedó a disposición del cuerpo técnico de cara a los compromisos del 14 y 17 de noviembre ante Dinamarca y Gales.