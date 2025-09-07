Cristina Ritondo fue a votar y rompió el silencio sobre la polémica eliminación de Independiente: "Es una..."

Multas económicas al club.

Siete partidos a puertas cerradas como local.

Siete encuentros sin público visitante en competencias internacionales.

La postura de Ritondo se suma al comunicado oficial de Independiente, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane. En el texto, el club denunció que el fallo “ignora los reglamentos vigentes y condena injustamente” a la institución, al tiempo que señaló un presunto favoritismo de Conmebol hacia clubes que funcionan como sociedades anónimas deportivas.

La situación, que generó un fuerte repudio en el mundo del fútbol, incluso motivó la intervención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien se reunió con Grindetti en el predio de Ezeiza para intentar mediar en el conflicto y solucionar un problema que seguramente deje un precedente bien marcado.