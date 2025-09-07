Cristina Ritondo fue a votar y rompió el silencio sobre la polémica eliminación de Independiente: "Es una..."
El diputado nacional cuestionó con dureza el fallo de Conmebol que dejó al "Rojo" fuera de la competencia y lo sancionó con severidad.
En medio de las elecciones legislativas bonaerenses, Cristian Ritondo rompió el silencio y apuntó contra Conmebol tras la polémica eliminación de Independiente en la Copa Sudamericana. El dirigente político calificó el fallo como una “injusticia absoluta” y denunció un trato desigual hacia el club de Avellaneda frente a otros equipos del continente.
“Me parece una injusticia absoluta lo que hizo Conmebol. Es la primera vez que se beneficia al que hace lío en una cancha”, expresó Ritondo luego de emitir su voto en las elecciones legislativas bonaerenses. Además, defendió el accionar del Rojo al remarcar que la institución “ha demostrado su conducta dentro y fuera de las canchas”.
El legislador también apuntó contra las hinchadas trasandinas: “Lo que hacen las hinchadas chilenas es un desastre. No entiendo cuál es la actitud y qué se premió”.
Las duras sanciones contra Independiente por parte de la Conmebol
El fallo de Conmebol no solo eliminó al equipo de Avellaneda y clasificó a la U de Chile a los cuartos de final, sino que también aplicó severas sanciones:
Multas económicas al club.
Siete partidos a puertas cerradas como local.
Siete encuentros sin público visitante en competencias internacionales.
La postura de Ritondo se suma al comunicado oficial de Independiente, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane. En el texto, el club denunció que el fallo “ignora los reglamentos vigentes y condena injustamente” a la institución, al tiempo que señaló un presunto favoritismo de Conmebol hacia clubes que funcionan como sociedades anónimas deportivas.
La situación, que generó un fuerte repudio en el mundo del fútbol, incluso motivó la intervención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien se reunió con Grindetti en el predio de Ezeiza para intentar mediar en el conflicto y solucionar un problema que seguramente deje un precedente bien marcado.
