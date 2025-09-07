La mamá de Franco Colapinto fue a votar en Pilar con un casco especial tras el GP de Italia de Fórmula 1

image

Qué se le viene a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima cita de Colapinto será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, nuevamente en el circuito callejero de Bakú. El primer día de actividad se realizarán dos sesiones de prácticas libres: la primera será a las 06:30hs y la segunda a las 10hs. El sábado, se completarán los entrenamientos con la realización de la FP3 a las 05.30 y más tarde, a las 09.00, será la clasificación. Finalmente, el domingo a las 08.00 de Argentina se llevará a cabo la gran carrera.