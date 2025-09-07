La mamá de Franco Colapinto fue a votar en Pilar con un casco especial tras el GP de Italia de Fórmula 1
Andrea Trofimczuk sorprendió al llegar en moto a la escuela de Pilar con el casco que su hijo usaba en Williams, minutos después de la carrera en Monza.
Tras el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde Franco Colapinto finalizó 17º, su mamá Andrea Trofimczuk fue a votar en Pilar y llamó la atención al llegar en moto con un casco muy especial. Se trataba del que el piloto utilizaba cuando corría en la academia de Williams, con diseño en azul, fucsia, blanco y la bandera argentina.
Alrededor del mediodía, minutos después de la carrera, llegó a la Escuela Nº 14 de la localidad bonaerense en moto y sorprendió con un detalle: llevaba puesto el casco que su hijo usaba en la época en que competía para la escudería de Williams.
El diseño, que mezcla azul, fucsia y blanco, se destaca por una bandera argentina que lo atraviesa. Fue el mismo que Colapinto utilizó en sus nueve carreras de Fórmula 1 durante 2024 con el equipo británico antes de sumarse a Alpine.
La madre de Franco Colapinto participó de las Elecciones luego de la carrera de Monza
Andrea ingresó a votar, evitó dar declaraciones a la prensa presente y, tras salir del cuarto oscuro, volvió a colocarse el casco para partir en moto junto a su acompañante. No es la primera vez que la mamá del piloto protagoniza una escena emotiva. En 2024 estuvo junto a Franco en Bakú, donde celebraron juntos su histórico octavo puesto en la carrera y los primeros puntos del argentino en la Fórmula 1.
Qué se le viene a Franco Colapinto en la Fórmula 1
La próxima cita de Colapinto será el 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, nuevamente en el circuito callejero de Bakú. El primer día de actividad se realizarán dos sesiones de prácticas libres: la primera será a las 06:30hs y la segunda a las 10hs. El sábado, se completarán los entrenamientos con la realización de la FP3 a las 05.30 y más tarde, a las 09.00, será la clasificación. Finalmente, el domingo a las 08.00 de Argentina se llevará a cabo la gran carrera.
