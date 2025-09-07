Qué pasó con Christian Vieri, el futbolista que brilló y terminó en la bancarrota

Su rendimiento le abrió las puertas del Inter, donde formó dupla con Ronaldo Nazario, aunque las lesiones y los cambios de entrenadores generaron tensiones. Tras conflictos internos y un juicio ganado al club, se mudó al Milan, luego al Mónaco, regresó a Fiorentina y cerró su carrera maratónica y exitosa en Atalanta.

Su vida después del retiro

Tras su retiro, enfrentó problemas económicos y deudas millonarias debido a su adicción al póker, lo que lo llevó a reconstruir su vida profesional para salir a flote.

Comenzó trabajando en televisión para BeIN Sports y luego se mudó a Miami, donde creó su propio programa de streaming entrevistando a figuras del fútbol. Además, exploró la música como DJ, actividades que lo mantienen activo y alejado de los excesos.