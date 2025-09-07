Qué pasó con Christian Vieri, el futbolista que brilló y terminó en la bancarrota
Su gran rendimiento en Italia le permitió amasar una fortuna que nunca supo administrar, motivo que lo condujo a la bancarrota. Los detalles en la nota.
El fútbol y la fama están atado al dinero, lo que obliga a los grandes jugadores a armar un grupo familiar de contención para que los problemas financieros y excesos no se vuelvan una constante en su vida diaria. Este no fue el caso de Christian Vieri, multicampeón y figura en Italia, que perdió toda su fortuna por malos manejos.
Goleador a nato, en cada club que jugó se ganó el respeto y cariño de los hinchas a base de goles, aunque su temperamento también le jugó una mala pasada en más de una ocasión. Además, es el máximo goleador de Italia en la historia de los mundiales, una marca que ostenta en la actualidad.
Christian Vieri y su paso por el fútbol
Nacido en Bolonia en 1973, Vieri debutó profesionalmente con el Torino a los 18 años y pasó por Venezia y Atalanta antes de llegar a la Juventus, donde anotó 14 goles en 37 partidos y ganó títulos importantes, incluida la Champions League.
En 1997 emigró a España para jugar en el Atlético de Madrid, club en el que se despachó con 24 goles en igual cantidad de partidos, pero conflictos con el técnico lo llevaron a Lazio, donde también brilló. Sin embargo, su mejor momento fue en el Mundial de Francia 1998, en el que marcó cinco goles.
Su rendimiento le abrió las puertas del Inter, donde formó dupla con Ronaldo Nazario, aunque las lesiones y los cambios de entrenadores generaron tensiones. Tras conflictos internos y un juicio ganado al club, se mudó al Milan, luego al Mónaco, regresó a Fiorentina y cerró su carrera maratónica y exitosa en Atalanta.
Su vida después del retiro
Tras su retiro, enfrentó problemas económicos y deudas millonarias debido a su adicción al póker, lo que lo llevó a reconstruir su vida profesional para salir a flote.
Comenzó trabajando en televisión para BeIN Sports y luego se mudó a Miami, donde creó su propio programa de streaming entrevistando a figuras del fútbol. Además, exploró la música como DJ, actividades que lo mantienen activo y alejado de los excesos.
