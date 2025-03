Cuál es el pedido que Lionel Messi le hace David Beckham en los entrenamientos

A pesar de la invitación, Beckham aclaró que su etapa como jugador quedó atrás y que ya no está en condiciones de entrenar al nivel de los cracks del plantel. “Me puse a tirar algunos tiros libres, a meter pases largos y me entusiasmé demasiado. Probablemente, no debería admitir esto, pero vengo de una época en la que no hacíamos demasiado calentamiento ni estiramiento. No era raro agarrar la pelota en mitad de cancha y empezar a pegarle al arco o al travesaño”, recordó.

Un club en crecimiento con Lionel Messi como bandera

Desde su fundación en 2018, el Inter Miami ha evolucionado de manera acelerada, convirtiéndose en uno de los equipos más mediáticos de la Major League Soccer. La llegada de Lionel Messi en 2023 marcó un punto de inflexión para la franquicia, que sumó además a figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Con David Beckham como accionista y cara visible del proyecto, el equipo rosa no solo busca títulos, sino también posicionarse como un referente del fútbol en Norteamérica y atraer a más estrellas internacionales.