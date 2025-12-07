Impensado: el video de David Beckham bailando cumbia y el "trencito" con Lionel Messi

abrazo messi beckham

Entre sonrisas, el titular del club también abrazó al uruguayo Luis Suárez, a Rodrigo de Paul y al entrenador Javier Mascherano, dejando en claro la buena relación que mantiene con todo el equipo.

Sin lugar a dudas, la jornada de este sábado fue gloriosa para un club que, en sus casi 8 años de existencia, ya ha visto sonreír en distintas oportunidades a sus hinchas gracias a la presencia de la "Pulga" en sus filas.