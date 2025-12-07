Impensado: el video de David Beckham bailando cumbia y el "trencito" con Lionel Messi
Tras la coronación de Inter Miami en la MLS Cup, el titular del club se unió a la celebración de los jugadores del equipo que conduce Javier Mascherano.
Inter Miami se alzó con su primera MLS Cup en la noche de este sábado y todo es alegría en Florida. Tanto es así, que en las últimas horas se volvió viral un video que muestra a David Beckham, uno de los propietarios y cofundadores de la institución, bailando cumbia junto a los jugadores.
En el famoso "trencito" que se suele armar en las fiestas, también se puede ver a Lionel Messi y Rodrigo de Paul, al igual que al resto de los futbolistas de las Garzas. Como era de esperarse, esto fue parte de los festejos del club que conduce Javier Mascherano tras el grito de campeón en el Chase Stadium.
El cálido abrazo entre Messi y David Beckham tras la coronación de Inter Miami
Por primera vez en su historia, Inter Miami se coronó campeón de la MLS Cup, luego de vencer a Vancouver Whitecaps por 3-1 con goles que contaron con la asistencia de un afilado Lionel Messi. Tras este triunfazo, el astro mundial alzó su 47° título en su historia profesional y continúa siendo el futbolista más ganador de todos los tiempos.
Tras la victoria, el club de Florida realizó sus respectivos festejos en el Chase Stadium y un gran momento no pasó inadvertido en redes sociales: el capitán de la Selección Argentina se topó con David Beckham, con quien se estrechó en un gran abrazo que no tardó en hacerse viral.
Entre sonrisas, el titular del club también abrazó al uruguayo Luis Suárez, a Rodrigo de Paul y al entrenador Javier Mascherano, dejando en claro la buena relación que mantiene con todo el equipo.
Sin lugar a dudas, la jornada de este sábado fue gloriosa para un club que, en sus casi 8 años de existencia, ya ha visto sonreír en distintas oportunidades a sus hinchas gracias a la presencia de la "Pulga" en sus filas.
