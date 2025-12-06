Campeón con el Inter Miami: así celebró Lionel Messi la obtención de su 47° título

messi festejo

El más ganador de la historia

Con la conquista de la MLS Cup 2025 con el Inter Miami, Lionel Messi ha acumulado un total de 47 títulos oficiales a lo largo de su carrera, consolidando su récord como el jugador más laureado de todos los tiempos. Por detrás, le sigue Dani Alves (Brasil), con 43 campeonatos, y Andrés Iniesta (España), con 40.