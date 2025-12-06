Campeón con el Inter Miami: así celebró Lionel Messi la obtención de su 47° título
El astro argentino, capitán de la Selección y de su actual equipo en los Estados Unidos, festejó con sus compañeros lo que se convirtió en un récord absoluto.
Como ya se informó, el Inter Miami, con Lionel Messi en la cancha y con Javier Mascherano en la conducción desde el banco de suplentes, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.
En el Chase Stadium, el equipo del astro argentino y capitán de la Selección conquistó este título por primera vez en su historia gracias a los goles de los argentinos Rodrigo De Paul y Tadeo Allende y el tanto en contra del colombiano Edier Ocampo.
Por cierto, el rosarino fue quien hizo las dos asistencias para las sendas conversiones de sus compañeros, sellando así la obtención de la cuarta copa en la corta historia de la institución del estado de Florida.
Para Messi, este significa su título número 47 de su exitosa carrera, convirtiéndose así en el más ganador de la historia del fútbol internacional, un récord que el argentino también habrá celebrado al momento de alzar la copa de la MLS que tanto ansiaba para su equipo.
El más ganador de la historia
Con la conquista de la MLS Cup 2025 con el Inter Miami, Lionel Messi ha acumulado un total de 47 títulos oficiales a lo largo de su carrera, consolidando su récord como el jugador más laureado de todos los tiempos. Por detrás, le sigue Dani Alves (Brasil), con 43 campeonatos, y Andrés Iniesta (España), con 40.
Con sus 38 años de edad, los futboleros se ilusionan con que veremos aún muchas más copas en manos del capitán de la Selección Argentina, con toda la ilusión puesta en el Mundial 2026 que se disputará en América del Norte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario