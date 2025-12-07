Javier Milei felicitó a Lionel Messi por el título de la MLS y generó un revuelo en redes sociales

En las últimas horas, Javier Milei volvió a llamar la atención en redes sociales al difundir una fotografía de Lionel Messi, presentada por él mismo como una imagen del astro argentino celebrando la obtención de la Major League Soccer por parte de Inter Miami. El equipo de Javier Mascherano venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con el trofeo de manera más que merecida por todo el nivel que supo mostrar.