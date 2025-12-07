Javier Milei felicitó a Lionel Messi por el título de la MLS y generó un revuelo en redes sociales
El presidente compartió una foto de Lionel Messi para celebrar el título de la MLS con Inter Miami y desató reacciones cruzadas en redes sociales.
En las últimas horas, Javier Milei volvió a llamar la atención en redes sociales al difundir una fotografía de Lionel Messi, presentada por él mismo como una imagen del astro argentino celebrando la obtención de la Major League Soccer por parte de Inter Miami. El equipo de Javier Mascherano venció 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con el trofeo de manera más que merecida por todo el nivel que supo mostrar.
El posteo se volvió tendencia de inmediato, no solo por la figura de Messi sino también por el tono elegido, que muchos usuarios interpretaron como un intento de sumar capital simbólico en un momento políticamente sensible. Sin agregar más detalles sobre su vínculo con el futbolista ni sobre el motivo puntual del saludo, el mensaje alimentó todo tipo de especulaciones dentro del ecosistema digital.
Las reacciones fueron variadas: desde agradecimientos y festejos vinculados al logro deportivo hasta críticas que cuestionaron la pertinencia del comentario presidencial. En paralelo, la conquista de la MLS por parte del equipo de Miami continúa generando repercusión internacional dentro del mundo del deporte.
Campeón con el Inter Miami: así celebró Lionel Messi la obtención de su 47° título
El Inter Miami CF se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 al vencer a los Vancouver Whitecaps en la gran final, la MLS Cup 2025, disputada este sábado.
Las Garzas, con Lionel Messi como capitán y figura estelar, logró su primer título de la MLS en su corta historia. El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Esta consagración es el cuarto título en la vitrina de los de Miami desde la llegada del astro mundial, sumándose a la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters' Shield 2024 y la MLS Conference Cup 2025.
