Alegría en Florida: el abrazo entre Lionel Messi y David Beckham tras la coronación de Inter Miami

10 La Liga de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 7 Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 8 Supercopa de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 4 UEFA Champions League: 2006, 2009, 2011, 2015

2006, 2009, 2011, 2015 3 Supercopa de Europa: 2009, 2011, 2015

2009, 2011, 2015 3 Copa Mundial de Clubes: 2009, 2011, 2015

messi barcelona

Selección Argentina (6 Títulos)

La "era Scaloni" le permitió alcanzar la gloria que tanto buscó con la camiseta Albiceleste:

1 Copa Mundial de la FIFA: Qatar 2022

Qatar 2022 2 Copa América : 2021, 2024

2021, 2024 1 Finalissima (Copa CONMEBOL-UEFA) : 2022

2022 1 Mundial Sub-20: 2005

2005 1 Medalla de Oro (Juegos Olímpicos): Pekín 2008

lionel messi seleccion.jpg

Paris Saint-Germain (3 Títulos)

En su breve paso por Francia, mantuvo su racha ganadora:

2 Ligue: 2022, 2023

2022, 2023 1 Supercopa de Francia (Trophée des Champions): 2022

messi e hijos ultimo partido psg.jpg

Inter Miami CF (3 Títulos)

Desde su llegada a la MLS, transformó al equipo de Florida:

1 MLS Cup : 2025

2025 1 Leagues Cup : 2023

2023 1 Supporters' Shield (Mejor de la Temporada Regular): 2024

messi inter miami