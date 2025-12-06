MinutoUno

Alegría en Florida: el abrazo entre Lionel Messi y David Beckham tras la coronación de Inter Miami

El astro mundial y artífice del triunfazo de las Garzas se estrechó en un fuerte abrazo con uno de los propietarios y cofundadores del club. Mirá.

Lionel Messi y David Beckham se estrecharon en un gran abrazo tras la coronación de Inter Miami.

Por primera vez en su historia, Inter Miami se coronó campeón de la MLS Cup, luego de vencer a Vancouver Whitecaps por 3-1 con goles que contaron con la asistencia de un afilado Lionel Messi. Tras este triunfazo, el astro mundial alzó su 47° título en su historia profesional y continúa siendo el futbolista más ganador de todos los tiempos.

Tras la victoria, el club de Florida realizó sus respectivos festejos en el Chase Stadium y un gran momento no pasó inadvertido en redes sociales: el capitán de la Selección Argentina se topó con David Beckham, uno de los propietarios y cofundadores de la institución, con quien se estrechó en un gran abrazo que no tardó en hacerse viral.

Entre sonrisas, el titular del club también abrazó al uruguayo Luis Suárez, a Rodrigo de Paul y al entrenador Javier Mascherano, dejando en claro la buena relación que mantiene con todo el equipo.

El más ganador: uno por uno, todos los títulos de Messi

La gloriosa etapa en Barcelona (35 títulos)

La mayor parte de su palmarés se forjó en su etapa con el club catalán, donde estableció un dominio histórico:

  • 10 La Liga de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
  • 7 Copa del Rey: 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021
  • 8 Supercopa de España: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
  • 4 UEFA Champions League: 2006, 2009, 2011, 2015
  • 3 Supercopa de Europa: 2009, 2011, 2015
  • 3 Copa Mundial de Clubes: 2009, 2011, 2015
Selección Argentina (6 Títulos)

La "era Scaloni" le permitió alcanzar la gloria que tanto buscó con la camiseta Albiceleste:

  • 1 Copa Mundial de la FIFA: Qatar 2022
  • 2 Copa América: 2021, 2024
  • 1 Finalissima (Copa CONMEBOL-UEFA): 2022
  • 1 Mundial Sub-20: 2005
  • 1 Medalla de Oro (Juegos Olímpicos): Pekín 2008
Paris Saint-Germain (3 Títulos)

En su breve paso por Francia, mantuvo su racha ganadora:

  • 2 Ligue: 2022, 2023
  • 1 Supercopa de Francia (Trophée des Champions): 2022
Inter Miami CF (3 Títulos)

Desde su llegada a la MLS, transformó al equipo de Florida:

  • 1 MLS Cup: 2025
  • 1 Leagues Cup: 2023
  • 1 Supporters' Shield (Mejor de la Temporada Regular): 2024
