Los 26 de Lionel Scaloni hoy para el Mundial 2026

Gio Lo Celso y Nico González, ausentes en 2022 a último momento por sendas lesiones, también aparecen casi como una fija: fueron parte de la Copa América 2021 y suelen sumar minutos en casi todas las fechas FIFA.

mastantuono seleccion chile argentina.jpg

Y entre las novedades, fueron ganando consideración en Scaloni las jóvenes promesas Franco Mastantuono, Nico Paz y Guiliano Simeone; mientras que otros como Valentín Carboni, Alejandro Garnacho y Claudio Echeverri parecen correr desde atrás, aunque estuvieron en el radar del DT pujatense.

Son varias las interrogantes, y hay unos nueve meses por delante para definir la lista. Restan amistosos de preparación y hay tiempo en el que pueden pueden variar las actualidades y niveles de los futbolistas, y en el que, por qué no, hasta puede destaparse alguna figura hasta ahora sin mucha relevancia. Sorpresas, batacazos; no faltarán.

La posible lista de 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Siempre como un juego, como si el Mundial fuera hoy, en algunas semanas; y basándose en niveles actuales, últimas convocatorias y la consideración de Lionel Scaloni, minutouno.com armó una posible lista de 26.

Arqueros:

Dibu Martínez Gerónimo Rulli Waltet Benitez

Como en cada Mundial, se descarta que el DT convocará a tres arqueros. Juan Musso, sin minutos en Atlético de Madrid, parece haber perdido terreno en la consideración de Scaloni.

Defensores:

Nicolás Otamendi Cuti Romero Lisandro Martínez Nahuel Molina Gonzalo Montiel Nicolás Tagliafico Leonardo Balerdi Facundo Medina Juan Foyth

Basándose en la lista del 2022, es probable que Scaloni lleve nueve defensores: dos por puesto, más algún "polifuncional". Por edad, Marcos Acuña parece haber quedado relegado aunque no está del todo descartado. Pablo Maffeo, Kevin Lomónaco, Valentín Barco, o Nahuén Pérez, son otros nombres que estuvieron en carpeta.

Mediocampistas:

Rodrigo De Paul Enzo Fernández Alexis Mac Allister Exequiel Palacios Leandro Paredes Nicolás González Giovanni Lo Celso Giuliano Simeone

Enzo Barrenechea, Equi Fernández o Alan Varela pueden ser opciones para el entrenador.

Delanteros:

Lionel Messi Thiago Almada Franco Mastantuono Lautaro Martínez Julián Álvarez Nico Paz

Paulo Dybala ha sido una debilidad para el entrenador y supo ingresar y salir de las nóminas. También hay varios jóvenes que podrían meterse en la convocatoria, como Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y el Diablito Echeverri.