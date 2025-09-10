Los 26 de Lionel Scaloni hoy para el Mundial 2026
Falta mucho camino por recorrer hasta el cierre de la lista para la Copa del Mundo, pero minutouno.com se animó a jugar con la posible convocatoria, teniendo en cuenta el presente y la consideración del DT.
La Selección Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas como sobrado líder y, con la Finalissima contra España pendiente, ya comienza a pensar en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México; y por eso el entrenador Lionel Scaloni se encuentra delineando el plantel que buscará defender el título e intentar el bicampeonato.
Falta mucho y poco a la vez, aunque minutonuo.com se permite jugar con los nombres que fueron pasando a lo largo de este camino que, tras la consagración en Qatar 2022, incluyó nada menos que el bicampeonato de América. Son apenas unos meses, en los que Scaloni tendrá que definir a sus 26 futbolistas, con mayoría de campeones de Lusail, pero con varios de los jóvenes que vienen pisando fuerte en las convocatorias y que se presentan parte de la renovación.
Sin Ángel Di Maria, ya alejado de la Selección, y todavía con la incertidumbre de conocer el destino de Lionel Messi, la base del equipo parece ser casi la misma que la que salió desde el arranque ante Francia aquel 18 de diciembre del 2022: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez parecen ser una fija.
Habría que sumarles a Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Lautaro Martínez, otros héroes de Qatar que se mantuvieron en el plantel a lo largo de las Eliminatorias rumbo al 2026; mientras que Lisandro Martínez, que parecía que se quedaba con un lugar fijo entre los 11, se encuentra en plena recuperación de una lesión ligamentaria y habrá que esperar para conocer cómo vuelve
Gio Lo Celso y Nico González, ausentes en 2022 a último momento por sendas lesiones, también aparecen casi como una fija: fueron parte de la Copa América 2021 y suelen sumar minutos en casi todas las fechas FIFA.
Y entre las novedades, fueron ganando consideración en Scaloni las jóvenes promesas Franco Mastantuono, Nico Paz y Guiliano Simeone; mientras que otros como Valentín Carboni, Alejandro Garnacho y Claudio Echeverri parecen correr desde atrás, aunque estuvieron en el radar del DT pujatense.
Son varias las interrogantes, y hay unos nueve meses por delante para definir la lista. Restan amistosos de preparación y hay tiempo en el que pueden pueden variar las actualidades y niveles de los futbolistas, y en el que, por qué no, hasta puede destaparse alguna figura hasta ahora sin mucha relevancia. Sorpresas, batacazos; no faltarán.
La posible lista de 26 de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Siempre como un juego, como si el Mundial fuera hoy, en algunas semanas; y basándose en niveles actuales, últimas convocatorias y la consideración de Lionel Scaloni, minutouno.com armó una posible lista de 26.
Arqueros:
- Dibu Martínez
- Gerónimo Rulli
- Waltet Benitez
Como en cada Mundial, se descarta que el DT convocará a tres arqueros. Juan Musso, sin minutos en Atlético de Madrid, parece haber perdido terreno en la consideración de Scaloni.
Defensores:
- Nicolás Otamendi
- Cuti Romero
- Lisandro Martínez
- Nahuel Molina
- Gonzalo Montiel
- Nicolás Tagliafico
- Leonardo Balerdi
- Facundo Medina
- Juan Foyth
Basándose en la lista del 2022, es probable que Scaloni lleve nueve defensores: dos por puesto, más algún "polifuncional". Por edad, Marcos Acuña parece haber quedado relegado aunque no está del todo descartado. Pablo Maffeo, Kevin Lomónaco, Valentín Barco, o Nahuén Pérez, son otros nombres que estuvieron en carpeta.
Mediocampistas:
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Exequiel Palacios
- Leandro Paredes
- Nicolás González
- Giovanni Lo Celso
- Giuliano Simeone
Enzo Barrenechea, Equi Fernández o Alan Varela pueden ser opciones para el entrenador.
Delanteros:
- Lionel Messi
- Thiago Almada
- Franco Mastantuono
- Lautaro Martínez
- Julián Álvarez
- Nico Paz
Paulo Dybala ha sido una debilidad para el entrenador y supo ingresar y salir de las nóminas. También hay varios jóvenes que podrían meterse en la convocatoria, como Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y el Diablito Echeverri.
