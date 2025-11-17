Cuáles son los posibles rivales de River en los octavos de final del Torneo Clausura
El Millonario espera por Racing, Unión, Barracas Central o Central Córdoba para conocer a su rival en los octavos del Torneo Clausura según los resultados del Grupo A.
River aseguró su clasificación a los octavos del Torneo Clausura tras el empate ante Vélez y ahora aguarda por la definición del Grupo A, donde cuatro equipos —Racing, Unión, Barracas Central y Central Córdoba— se disputan el tercer puesto que determinará al rival del Millonario en la próxima instancia.
Tras el 0-0 frente a Vélez en el José Amalfitani, el Millonario quedó sexto en el Grupo B y selló su lugar en los octavos de final. De esta forma, enfrentará al tercero del Grupo A, una posición que aún no está definida y que depende de los encuentros que se disputarán este lunes. Boca ya tiene asegurado el primer puesto, pero del segundo al quinto todo puede cambiar.
Los candidatos a ocupar el tercer puesto y enfrentar al equipo dirigido por Marcelo Gallardo son cuatro: Racing, Unión, Barracas Central y Central Córdoba. Las combinaciones de resultados entre Unión frente a Belgrano y el Guapo contra Huracán determinarán cuál de ellos será el rival del Millonario, que deberá definir la llave como visitante.
Los escenarios que definirán al rival de River en los octavos
- Racing: el cruce se dará si Unión empata o gana ante Belgrano y Barracas empata o pierde con Huracán. También se enfrentarán si Unión pierde y Barracas gana.
- Unión: el Tatengue debe perder en Córdoba y Barracas no puede ganarle a Huracán. Existe otra opción, poco probable, que requiere un empate 4-4 o superior ante Belgrano y una goleada del Guapo por más de cinco goles.
- Barracas Central: para que el Guapo sea rival de River, necesita vencer a Huracán y que Unión no pierda ante Belgrano. Sería un duelo repetido, ya que el Millonario lo eliminó en los octavos del Torneo Apertura.
- Central Córdoba: en este caso, Barracas debe empatar o perder y Unión caer por al menos dos goles para que el Ferroviario lo supere por diferencia de gol y se quede con el tercer lugar.
Así están los cruces actuales del Torneo Clausura:
-
Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
-
Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
-
Unión (3°A) vs. River (6°B)
-
Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
-
Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
-
Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
-
Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
-
Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
