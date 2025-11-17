Cuáles son los posibles rivales de River en los octavos de final del Torneo Clausura

Tras el 0-0 frente a Vélez en el José Amalfitani, el Millonario quedó sexto en el Grupo B y selló su lugar en los octavos de final. De esta forma, enfrentará al tercero del Grupo A, una posición que aún no está definida y que depende de los encuentros que se disputarán este lunes. Boca ya tiene asegurado el primer puesto, pero del segundo al quinto todo puede cambiar.