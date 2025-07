Cuándo debuta Ángel Di María en Rosario Central

Visiblemente conmovido, Di María afirmó: “Esto es más que todo lo que hice. Volver a casa después de tanto tiempo, vivir en Rosario y vestir la camiseta de Central es muy especial”. Con 37 años y tras su paso por Benfica, llega en buen ritmo: fue titular en todos los partidos del equipo portugués en el reciente Mundial de Clubes y convirtió cuatro goles en el certamen.

En caso de que el cuerpo técnico, encabezado por Ariel Holan, decida no incluirlo este sábado, su siguiente oportunidad sería el 19 de julio ante Lanús, como visitante. Luego, el 26 de julio, Central volverá a ser local frente a San Martín de San Juan.

image.png

Un sueño que busca completar

Di María jugó 39 partidos y convirtió seis goles en su primera etapa en Central, entre 2005 y 2007. Tras 17 años en Europa, donde lo ganó todo, regresa para cumplir su deseo: “Mi ilusión es ser campeón con Central, es lo único que me falta. El sueño de volver ya lo cumplí, ahora quiero intentar lograr el objetivo junto a todos”, remarcó.

En su primera conferencia como jugador del Canalla, también se refirió a lo que espera del torneo argentino: “Sé cómo se juega, es más duro, hay más choques, pero dependerá de mí, de lo que haga en la cancha”. Y, sobre los posibles recibimientos en otras canchas, fue claro: “Hoy visto la camiseta de Central, no la de la Selección. Si me putean, me putean; si me ovacionan, me ovacionan”.